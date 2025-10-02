Más de 500 intendentes e intendentas de todo el país participaron, a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en un encuentro de carácter federal que tuvo como eje central evaluar propuestas para exigir un cambio de rumbo económico y social para el país.

Presidida por Fernando Espinoza y con la presencia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la FAM emitió un comunicado en el que los jefes comunales advierten sobre la situación de los vecinos y vecinas afectados por el ajuste del Gobierno nacional, la falta de obra pública, entre otros temas. Además, realizaron un pedido de reunión de forma urgente, acompañado de un llamado a la reflexión, al presidente Milei.

En el documento se menciona el estrangulamiento económico del Hospital Garrahan, la transferencia de recursos que significó la medida temporal de la quita de retenciones al sector más concentrado del campo agroexportador, el ajuste a jubilados y jubiladas por recortes previsionales, pero también por la eliminación de la cobertura de medicamentos y el ajuste a las pensiones por discapacidad. Además, la nota dirigida al jefe de Estado menciona la detención y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y le advierten de la degradación democrática del país.

