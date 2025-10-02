Al tiempo que las personas con discapacidad y trabajadores del sector enfrentan una batalla contra los recortes del Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires abrieron un nuevo capítulo en la disputa contra Javier Milei que involucra al sector. El directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) anunció la adopción del modelo del nomenclador nacional de discapacidad, que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026.

Según dio cuenta el presidente de la obra social provincial, Homero Giles, el nomenclador nacional fue “referencia” en la definición de códigos y valores para prestaciones de centros de día, hogares, transporte y educación. Ahora, por primera vez en tres décadas, IOMA definió jerarquizar su sistema en ese sentido.

Desde la entidad señalaron que la actualización del nomenclador es “un reclamo recurrente” tanto de las personas afiliadas -la enorme mayoría empleados públicos y sus familias- como de prestadores.

Al día de hoy, la obra social financia prestaciones mensuales a más de 50 mil afiliados en toda la provincia, pero el sistema está “muy desorganizado”, según indicó el propio Giles, dado que hay prestaciones por convenios individuales, por amparos y por trámites de excepción.

“El objetivo principal de esta medida es organizar un nomenclador basado en un sistema que está probado que funciona, como lo es el nomenclador nacional y el sistema de categorización en las tres categorías, A, B y C”, dijo el presidente de IOMA.

Así, desde enero el único sistema de contratación a prestadores de discapacidad será por reconocimiento de las categorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), mientras que para aquellos prestadores que no se encuentran categorizados por ese organismo, IOMA establecerá un mecanismo de acreditación con los mismos parámetros, para lo que se va a auditar cada prestador.

Vale aclarar que el IOMA no está adherido al sistema de la Andis, y que para hacerlo primero debe pasar por la Legislatura. Por esa razón, definió reformar el propio tomando el nacional como base, algo que se acordó con decenas de prestadores, con la intención de que quede adecuado a la realidad de la Provincia.

Tal destacaron desde el Instituto, el nuevo nomenclador no solo establecerá códigos y descripciones claras para las diversas prestaciones médicas, terapéuticas y asistenciales, sino que también permitirá una facturación más eficiente por parte de los prestadores.

Desde La Plata aseguraron que se trata de “una adecuación compleja” dado que “es un camino novedoso para IOMA, muy difícil porque nunca se hizo en 30 años, lo que implica un fuerte entrenamiento de los equipos internos”. Giles sostuvo tener “la convicción de que es un pedido de todos los prestadores y que es necesario organizar el sistema de manera que no haya desigualdades entre ellos”.

El anuncio se hizo luego de una reunión en la que participaron unas treinta entidades prestadoras y directivos de IOMA. Tal valoraron, ese encuentro “marcó el inicio de un proceso crucial” para actualizar el nomenclador de servicios de discapacidad que la obra social actualmente ofrece.

“Este cambio no solo es vital por el avance que representa, sino que también deriva de un profundo entendimiento de las dificultades inherentes a la implementación de un sistema de esta magnitud”, destacaron desde la obra social.