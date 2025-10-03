El fin de semana deportivo tendrá la fecha 11 de la Liga Profesional con duelos clave como Boca-Newell’s y Rosario Central-River, además del cierre de la fase de grupos para la Selección Sub 20 en el Mundial. También se definirá la fase regular de la Primera Nacional, Boca jugará en la Libertadores femenina, Los Pumas cerrarán el Rugby Championship y la Fórmula 1 disputará el GP de Singapur.

Torneo Clausura

Comienza la fecha 11 de la Liga Profesional:

Viernes

19.00: Tigre vs Defensa y Justicia

21.15: Unión vs Aldosivi

21.15: Argentinos Jrs vs Central Córdoba

Sábado

14.30: Sarmiento vs Gimnasia

16.45: San Martin SJ vs Instituto

19.00: Atlético Tucumán vs Platense

19.00: Huracán vs Banfield

21.15: Lanús vs San Lorenzo

Domingo

14.30: Godoy Cruz vs Independiente

16.30: Estudiantes vs Barracas

16.45: Talleres vs Belgrano

19.00: Boca vs Newell's

21.15: Rosario Central vs River

Mundial Sub 20

Con la Selección ya clasificada a los 8vos, los dirigidos por Placente cierran la fase de grupos:

Sábado

20.00: Argentina vs Italia

Fórmula 1

El calendario llega al GP de Singapur, con la carrera en un circuito callejero nocturno:

Viernes

06.30: Prácticas Libres 1

10.00: Prácticas Libres 2

Sábado

06.30: Prácticas Libres 3

10.00: Clasificación

Domingo

09.00: Carrera

Primera Nacional

Se juega la última fecha de la fase regular, y se definen los candidatos y los cruces del Reducido:

Sábado

15.30: Ferro vs Patronato

15.30: Almagro vs Güemes

15.30: San Miguel vs San Martín (T)

15.30: Quilmes vs Tristan Suarez

15.30: Racing Cba vs Gimnasia y Tiro

15.30: Atlanta vs Maipu

15.30: Colegiales vs Deportivo Madryn

15.30: Arsenal vs Alvarado

Domingo

15.30: Agropecuario vs San Telmo

15.30: Gimnasia (J) vs Chacarita

15.30: Gimnasia (M) vs Defensores de Belgrano

15.30: Central Norte vs Estudiantes RC

15.30: Chaco For Ever vs Morón

15.30: Mitre SdE vs Estudiantes

15.30: Almirante Brown vs Talleres RE

15.30: Colon vs CADU

15.30: Temperley vs Nueva Chicago

Libertadores femenina

Boca juega la 2da fecha de la Fase de Grupos, después del empate sin goles en el debut:

Domingo

16.00: Boca vs ADIFFEM

Rugby Championship

Ya sin chances de ser campeones, Los Pumas cierran el torneo contra los Springboks:

Sábado

10.00: Argentina vs Sudáfrica