El fin de semana deportivo tendrá la fecha 11 de la Liga Profesional con duelos clave como Boca-Newell’s y Rosario Central-River, además del cierre de la fase de grupos para la Selección Sub 20 en el Mundial. También se definirá la fase regular de la Primera Nacional, Boca jugará en la Libertadores femenina, Los Pumas cerrarán el Rugby Championship y la Fórmula 1 disputará el GP de Singapur.
Torneo Clausura
Comienza la fecha 11 de la Liga Profesional:
Viernes
19.00: Tigre vs Defensa y Justicia
21.15: Unión vs Aldosivi
21.15: Argentinos Jrs vs Central Córdoba
Sábado
14.30: Sarmiento vs Gimnasia
16.45: San Martin SJ vs Instituto
19.00: Atlético Tucumán vs Platense
19.00: Huracán vs Banfield
21.15: Lanús vs San Lorenzo
Domingo
14.30: Godoy Cruz vs Independiente
16.30: Estudiantes vs Barracas
16.45: Talleres vs Belgrano
19.00: Boca vs Newell's
21.15: Rosario Central vs River
Mundial Sub 20
Con la Selección ya clasificada a los 8vos, los dirigidos por Placente cierran la fase de grupos:
Sábado
20.00: Argentina vs Italia
Fórmula 1
El calendario llega al GP de Singapur, con la carrera en un circuito callejero nocturno:
Viernes
06.30: Prácticas Libres 1
10.00: Prácticas Libres 2
Sábado
06.30: Prácticas Libres 3
10.00: Clasificación
Domingo
09.00: Carrera
Primera Nacional
Se juega la última fecha de la fase regular, y se definen los candidatos y los cruces del Reducido:
Sábado
15.30: Ferro vs Patronato
15.30: Almagro vs Güemes
15.30: San Miguel vs San Martín (T)
15.30: Quilmes vs Tristan Suarez
15.30: Racing Cba vs Gimnasia y Tiro
15.30: Atlanta vs Maipu
15.30: Colegiales vs Deportivo Madryn
15.30: Arsenal vs Alvarado
Domingo
15.30: Agropecuario vs San Telmo
15.30: Gimnasia (J) vs Chacarita
15.30: Gimnasia (M) vs Defensores de Belgrano
15.30: Central Norte vs Estudiantes RC
15.30: Chaco For Ever vs Morón
15.30: Mitre SdE vs Estudiantes
15.30: Almirante Brown vs Talleres RE
15.30: Colon vs CADU
15.30: Temperley vs Nueva Chicago
Libertadores femenina
Boca juega la 2da fecha de la Fase de Grupos, después del empate sin goles en el debut:
Domingo
16.00: Boca vs ADIFFEM
Rugby Championship
Ya sin chances de ser campeones, Los Pumas cierran el torneo contra los Springboks:
Sábado
10.00: Argentina vs Sudáfrica