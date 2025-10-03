Tras el alerta amarillo por tormentas fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo 5 de octubre, el Gobierno porteño emitió una serie de recomendaciones para las y los vecinos con el fin de evitar incidentes en la vía pública.

Se espera que entre las 6 y las 12 de este domingo se registren tormentas caracterizadas por una abundante caída de agua, actividad eléctrica intensa y ráfagas de viento de hasta 90 km/h. Las precipitaciones esperadas para esa franja horaria podrían variar entre los 30 y 50 milímetros.

Alerta por lluvias fuertes: las recomendaciones para los vecinos

El Gobierno porteño pidió extremar precauciones y difundió una lista de medidas de prevención. Entre ellas, evitar circular por calles anegadas, retirar macetas u objetos de balcones y asegurar elementos de construcción como chapas o tirantes.

También recomendaron no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, no depositar basura fuera de los contenedores y no arrojar objetos que puedan obstruir los sumideros.

Además, se pidió precaución en zonas arboladas durante las ráfagas y no tocar cables, cajas de luz o columnas de alumbrado que puedan haberse visto afectadas por el temporal.

En cuanto al tránsito, se aconsejó circular con cinturón de seguridad, mantener las luces encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y modifica las condiciones de manejo.

Ante cualquier irregularidad que implique riesgo en la vía pública, se puede llamar a la línea gratuita 103. Para emergencias médicas, se encuentra disponible el SAME al 107.

Seguir leyendo: