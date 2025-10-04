Tras haber arribado a la Argentina, Matías Agustín Ozorio, acusado de ser la mano derecha del líder narco peruarno Tony Janzen Valverde Victoriano en el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, conocido como "Pequeño J", fue citado a indagatoria por el fiscal del caso pero se negó a declarar. Por otro lado, "Pequeño J" rechazó la extradición voluntaria, pero quedó de
En la causa por el triple femicidio en Florencio Varela
Matías Ozorio se negó a declarar
Ozorio arribó a la Argentina pero guarda silencio. Por otro lado, en Perú, Pequeño J quedó bajo prisión preventiva.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.