Querido lector: no recuerdo haber comido ningún fruto de árbol prohibido alguno (salvo que el chocolate, la trucha o el cordero se autoperciban “árbol del bien y del mal”), de modo que no sé por qué motivo me tuve que ir del Paraíso luego de siete días. Si busco una explicación más racional, quizás se deba a que ese era el tiempo que tenía reservado en nuestro bellísimo sur.

De modo que sin ser yo mismo creyente, le confesé mi soberbia al Lanín, quien, al verme pequeño y frágil (comparado con él, todos lo somos), me debe haber absuelto, permitiéndome comulgar con un chocolate con leche “de la hostia” (dirían en España). Pero finalmente, con mis petates al hombro y alguna golosina de recuerdo, volví a mi CABA natal.

Y me estaban esperando las noticias, que no comentaré aquí porque usted ya las conoce, y porque no tengo ganas de que se me atragante la trucha ni mucho menos.

"¡Qué raro!", me dije, "¡tantas noticias horribles juntas a solo un mes de las elecciones!". Pero enseguida recordé que estamos viviendo un gobierno que considera que cuanto peor estemos, más votos va a sacar, rompiendo cualquier lógica racional, o quizás imponiendo la masoquista. En verdad, más de uno creerá que si votamos tantas veces a quienes nos hacen mal es porque en el fondo nos gusta. Pero eso no es cierto: lo que sí es cierto es que votamos muchas veces a quienes creemos que les van a hacer mal a otros pero no a nosotros, o sea, “sádicos, nomás”.

El primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires está envuelto en un escándalo tan grosso que la propia Patrífice tuvo que salir a pedir explicaciones. Ella, que es tan veloz para encontrar pistas de implicancia mapuche, iraní, venezolana o alfacentaurina para cualquier cosa que pase, esta vez fue superada en su propio asombro, porque, además, el Primer Autoritario Electo lo dejó claro: ¡son chimentos de peluquería! Seguramente explicará de la misma manera la suba del dólar, la recesión, el escándalo Libra, la represión a los jubilados, el desfinanciamiento de todo lo que hay que financiar para que el país funcione o el teorema de Pitágoras: son todos chimentos de peluquería. Luego no nos extrañemos si hay un brote de “antipeluquerismo” entre los extraviados de siempre.

Alguien debería avisarle al gobierno que las elecciones ya las perdió, que solamente falta saber por cuánto, y que probablemente sea por mucho, y que si Trump te dice “te presto plata solamente si ganás”, es como si te dijera “te presto plata solamente si me demostrás que no la necesitás”. Así que probablemente terminen diciéndonos aquella frase del primer peronismo: “¿Dólar? ¿Acaso ustedes vieron un dólar, alguna vez?”; con la diferencia de que ahora si aumenta el dólar aumenta el tomate, y no me imagino al bolacero presidencial devenido legislador gritando: “¿Tomate? ¿Es que alguna vez vieron un tomate, ustedes?".

Alguien debería avisarle a la oposición que si bien el gobierno ya perdió, ella, la oposición, aún no ganó, y casi me animo a afirmar que está bastante lejos del triunfo. Tal vez aún falte ese proyecto, ese discurso, esa fuerza. Digamos que si esto fuera una pelea de box, la sensación es que el gobierno pierde por K.O., pero porque se noqueó a sí mismo.

Por supuesto que este es el análisis de un notorio desconocedor de las ciencias politológicas, basado simplemente en su propio olfato, que encima está impregnado de deliciosos aromas de nuestro sur.

Tampoco puedo ni debo dejar de señalar que hace dos años “vaticiné” que el actual gobierno no iba a ganar las elecciones (de 2023), salvo que la sociedad estuviera loca. Luego supuse que bueno, socialmente habíamos enloquecido, pero limitaba ese diagnóstico a aquellos que, a mi gusto, “habían votado mal”.

Tengo que reconocer que no vi, no vimos, no visteis, no vieron la gran cantidad de excluidos, los millones que no temían perder sus derechos porque ya no los tenían (que se sumaron a los poquitos que sabían que “ellos” no iban a perder nada).

Espero que el Lanín me absuelva por esos pecados; yo ya estoy dispuesto a recibir mi taza de chocolate caliente, que, sin duda, nos acerca, al menos a nivel gustativo, a lo divino.

Sugiero al lector acompañar esta columna con el video “ la pesada gerencia”, un monólogo “de actualidad” de 2017, (que quizás ayude a entender por qué ahora estamos cómo estamos):



