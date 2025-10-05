Todo lo que cautiva se desarrolla con una mínima estructura, pero un exceso de previsibilidad desinfla la emoción. En ese espectro se mueve el Sindicato del Drone, aferrado a una hoja de ruta que no tiene indicaciones precisas ni estrictas, sino apenas señalamientos sobre tiempos e intensidades, unas partituras muy minimalistas. Así se va armando el drone, una bola de sonido que necesita tiempo, voluntades, trabajo y notas sostenidas, y que en Argentina se sindicalizó para defender algunos intereses que van muy en contra de su época, como producir de forma colectiva sin destacar individualidades y proponer una escucha profunda que desafía la idea contemporánea de la atención y permite pendular entre la dispersión y el foco. Esa singular metodología de trabajo convierte al Sindicato del Drone en una organización muy amplia que puede tocar en un centro de experimentación sonora, en un cementerio o en el mítico Estadio Obras y que convoca a una gama amplia de subjetividades: de sus paisajes sonoros disfrutan dibujantes, escritores, vanguardistas del sonido, señoras de la tercera edad que meditan y sabios metaleros.



Lo que es en el sonido, es en las personas: el Sindicato del Drone también se fue armando lentamente. Los que plantaron la semilla fueron el barilochense Mariano Rodríguez, el luthier Federico Fossati y el cantautor Jonah Schwartz (parte de Los Álamos, Springlizard y Bonanza). Pero fue en 2022, en un encuentro en una carpintería de Temperley, que empezaron a delinear algo más parecido a su forma actual. “Fue una propuesta un poco dispersa, multitudinaria, en la que nos juntamos a hacer una improvisación larguísima”, recuerda la editora y lingüista Clara Ruocco. En esa instancia apareció también el nombre del grupo, inspirados por los californianos neopsicodélicos Dream Syndicate. En los meses que siguieron, los encuentros continuaron en la casa que Schwartz comparte con Ruocco. Hasta ese momento las ejecuciones del Sindicato tenían algo muy rústico: todavía se trataba de una improvisación en la que aparecían variaciones mínimas. Entonces llegaron a la idea de componer partituras minimalistas: se autoimpusieron ir del punto A al punto B, y que lo que ocurra en el camino, ese armar el drone, tenga margen de acción para cada ejecutante.

Además de encontrar un ordenador en el tiempo, el otro rasgo que se consolidó en el grupo en esta etapa fue la fluctuación de sus integrantes, aunque existe un núcleo duro que gestiona y organiza. Allí están Schwartz y Ruocco, pero también el artista sonoro Pablo Reche, Nicolás Aimo (integrante de la banda Nadar de Noche y de un colectivo de música balinesa), Flora Dido (DJ e integrante del dúo Dido Simone) y Cecilia Simone (la otra mitad de Dido Simone). Entre los instrumentos sobre los que se sostienen sus composiciones están el shruti box, el armonio, el n’vike, acordeones e instrumentos de cuerda, más lo que traigan al juego los aportes ocasionales de los satélites del grupo.

Flora define el método compositivo del grupo como una “improvisación controlada”. Desde su nacimiento, el Sindicato compuso más de treinta obras con estos parámetros, incluyendo una pieza de cinco horas de duración ejecutada en el Primavera Noise de 2024, que fue un reto físico para los propios ejecutantes. Para Flora esa obra fue desafiante, incluso más allá de lo corporal. “De alguna manera, sostener algo tanto tiempo se parece a correr una maratón”, apunta Dido. “Y algunos de los momentos más interesantes a nivel espiritual los alcanzás en estas situaciones en que sentís que no podés más pero tenés que seguir”.

Sindicato del Drone (Foto: Nahue Ugazio)

Dos particularidades hacen que el espacio de sus presentaciones aporten variaciones importantes en lo que se ejecuta. Por un lado, el lugar preponderante que tiene el sonido como fenómeno físico, lo que genera cambios significativos si se compara una ejecución en un lugar pequeño y cerrado, contra una en exteriores. Pero además, algo en el juego que se propone con la atención integra al contexto de una manera muy especial. En aquella extensa ejecución en el Primavera Noise, por ejemplo, la gente llegó con almohadones para recostarse, o con papeles y lápices para escribir o dibujar. Y el año pasado, cuando el Sindicato hizo de las suyas en el Cementerio Británico, el marco propuso una situación muy distinta. Para algunos, escuchar al drone armándose en un espacio en el que suele primar el silencio fue un ejercicio de extrañamiento interesante. Cuentan que muchas personas que llegaron a través del newsletter de las actividades culturales del cementerio les hablaron de lo conmovedor que les resultó escucharlos en el mismo lugar en el que están los restos de sus seres queridos, en una experiencia que conecta con los orígenes espirituales de la música drone.



Los satélites que orbitan el grupo también son aportes y variaciones significativas en las mutantes presentaciones del Sindicato. En su última fecha en Buenos Aires, el grupo compartió la noche con el productor y compositor Ernesto Romeo, estudioso de la programación de sintetizadores, que desplegó su voluptuosa maquinaria rítmica en el espacio Roseti. Algunas veces se producen ensambles con grupos, como el que ocurrió con Winona Riders en Obras. Su próxima presentación en Buenos Aires, antes de irse al festival Hola Noise en San Juan, será otro de estos casos: se unirán a un grupo de música renacentista con cinco secciones de cuerdas. “Es un desafío seguir encontrando formas de hacer piezas originales, así que desarrollamos algunas ideas en torno a los dos archilaúdes que nos acompañarán”, apunta Schwartz de cara al show. Y promete: “Es una de las piezas más complejas que interpretamos hasta ahora”.

El Sindicato del Drone se presenta el sábado 11 en La Manzana de las Luces, Perú 272. A las 17. Gratis.

