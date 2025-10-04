Patricia Bullrich preparó un lema para su campaña para el Senado: tolerancia cero con el delito. Los planes de la ministra de Seguridad se enturbiaron con la revelación de los vínculos —ahora confesos— entre José Luis Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, y Federico Andrés “Fred” Machado, cuya extradición reclaman los Estados Unidos por narcotráfico. A pesar de esto, Bullrich organizó la presentación de un proyecto de Código Penal ultrapunitivista en el penal de máxima seguridad del país y anunció que dará a conocer otra iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los trece años.

Los jueces federales recibieron una invitación directa del presidente Javier Milei para la presentación del “plan tolerancia cero”. La cita fue el jueves a las 18, en el penal de Ezeiza. Es un escenario familiar para varias figuras del partido gobernante: allí fueron, en julio del año pasado, seis diputados para reunirse y sacarse una foto de familia con Alfredo Astiz y otros represores que, por entonces, estaban presos allí.

A todos los invitados les quedó en claro que era un acto de Bullrich. Fue ella quien habló del proyecto de Código Penal, de una reforma penal juvenil y de la implementación del sistema acusatorio --que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales. Fue una apropiación de todos los temas que manejaba el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien no sentaron a la mesa junto a su colega de Seguridad y al Presidente.

Hubo quienes denunciaron que, con la puesta en escena, se violaba el artículo 64 quater del Código Electoral, que prohíbe lanzar planes o programas de alcance colectivo o actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio en favor de determinado candidato. En ese sentido, se expresó Graciela Ocaña en X.

La prueba más clara de que fue un acto electoral es que Cúneo Libarona quedó fuera de la foto. Él mismo conformó e integró la comisión encargada de redactar el proyecto. Inicialmente, el grupo redactor iba a estar integrado por Jorge Eduardo Buompadre (vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste), Horacio Jaime Romero Villanueva (abogado y docente de la Universidad Nacional del Salvador), los jueces Julio César Báez y Ricardo Basílico —a quien Bullrich designó al frente del comité para la formación de agentes encubiertos— y el propio Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia después amplió la nómina e incorporó a tres mujeres. Así llegaron Mercedes Rodríguez Goyena, que se desempeña en el estudio jurídico de la familia Cúneo Libarona; María Valeria Onetto, que fue defensora de Pablo Pinamonti, responsable de las bases del “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri; y María Eugenia Capuchetti, la jueza que fue blanco de críticas por su investigación del intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, un rato antes de ir hacia Ezeiza, Capuchetti notificó a los abogados de la expresidenta que había archivado la denuncia contra Gerardo Milman y que convocaría a prestar declaración indagatoria a Jorge Abello, quien se presentó para declarar que había escuchado a Milman decir en el bar Casablanca: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.

Los otros integrantes de la comisión redactora son Fernando Soto —abogado del policía Luis Chocobar, enlace de Bullrich con el Poder Judicial y quien denunció que había una red de espionaje ilegal operando contra el Gobierno por la filtración de los audios de Karina Milei— y Carlos Manfroni, jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad. Manfroni oficia de puente entre Bullrich y Victoria Villarruel. Durante la campaña, publicó en La Nación que trabajaban en alternativas para evitar que hubiera represores mayores de 70 años presos. El último miembro es Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y quien lideró durante el macrismo la comisión de reforma del Código Penal. Borinsky era habitué, por entonces, de la Quinta de Olivos.

Entre quienes fueron consultados figuran Marcelo Sancinetti, Nelson Pessoa, Mario Laporta y Daniel Pastor, quien sostiene que los crímenes de la dictadura prescribieron y critica lo que considera una deriva neopunitivista de los organismos de derechos humanos. También acercaron sus opiniones, según pudo saber este diario, la AMIA, la DAIA, las Madres del Dolor y entidades del campo.

En los tribunales federales no hay demasiadas demostraciones de interés frente al Código que presentó Bullrich en sociedad. “No leímos el proyecto porque sabemos que no va a prosperar”, dice con malicia un juez federal.

En líneas generales, el proyecto de Código Penal agrava las penas y establece que el 82 por ciento de los delitos sean de cumplimiento efectivo. Entre otras cuestiones, la propuesta oficial incluye: