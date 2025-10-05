El ingreso de dólares del agro podría desplomarse hasta 80 por ciento en los últimos dos meses del año, pasado el pico de liquidaciones bajo la quita temporal de las retenciones, según estimó en un informe la consultora LCG.

Mientras en el noveno mes del año, se liquidaron 7.100 millones de dólares, lo que representa un monto 3,4 veces por encima del promedio histórico del mes, en el último bimestre del año se ubicará en el mejor escenario por debajo de los 1000 millones de dólares mensuales y en el peor caso rondará los 300 millones de dólares al mes.

Los números del estudio surgen de tomar la liquidación esperada anual que calcula la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y restar las liquidaciones informadas hasta el momento por el Centro de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Desde LCG explicaron que "como usualmente los datos de ambas fuentes difieren, el “piso” estimado de 300 millones de dólares se calcula a partir de la relación histórica entre las dos, mientras que el techo se obtiene tomando la estimación directa anual de la BCR".

Al respecto, la consultora analizó que “cualquiera de los dos números es preocupante si se tiene en cuenta que el promedio mensual histórico para el último trimestre del año ronda los 1.500 millones de dólares".

Ante este panorama, el informe señaló que “este ha sido uno de los factores que reforzó las expectativas de depreciación en los últimos días, aumentando la probabilidad de un cambio en el esquema cambiario tras las elecciones”.

La caída más notoria todavía no se visualiza, consideró el documento, teniendo en cuenta que "con la liquidación de 364 millones de dólares del miércoles pasado (resultantes todavía del cupo de retención 0 por ciento), octubre ya pareciera estar por encima del piso".