¿De qué hablamos cuando hablamos de tejido social, esa expresión que se escuchó masivamente en medios de comunicación y mesas de análisis luego de que se conociera el triple femicidio narco de Lara, Morena y Brenda? ¿Es el tejido social de los barrios populares lo único que parece haberse fracturado, o trasciende a las diversas capas de la sociedad?

Buenos Aires/12 dialogó con referentes sociales para indagar especialmente sobre la situación de los jóvenes en los barrios populares, y conocer respecto de hasta donde ha permeado el narcotráfico en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las mismas preguntas se hace Eduardo García, obispo de San Justo. “¿Qué quieren decir con que el tejido social está roto? ¿Qué hay diferentes niveles en la sociedad, están los pobres, y aquellos que tienen acceso a los bienes necesarios? ¿Quieren decir que hay un tema social y de valores?”, lanza ante a la consulta de este medio como forma de ordenar su reflexión.

“El tejido social está roto, sí y no. En la comunidad tenemos gente con valores que tiene sentido de pueblo y que se está poniendo al hombro el dolor. Tenemos ocho hogares de recuperación en San Justo, tenemos tres hogares de abuelos en situación de calle, tenemos un hogar para enfermos psiquiátricos, dos escuelas para chicos con capacidades diferentes, primaria y secundaria, si bien los docentes que tenemos los paga el estado, hay otras tareas que las hace la gente de la comunidad. Es gente solidaria y que se hace cargo del dolor de otros”, dice García sobre la participación de los vecinos de La Matanza en el trabajo comunitario.

Mariana Chaves es antropóloga, investigadora del Conicet y miembro de la Obra del Padre Cajade, una organización que abarca diversas iniciativas sociales y productivas, como hogares y casas de día para niños y adolescentes en situación de calle o vulnerabilidad, centros de día para bebés, emprendimientos laborales y la capacitación de jóvenes, en diversos barrios de La Plata. Chaves hace una salvedad y señala que lo que se quebró es “el lazo social” entre las diferentes clases, y “esa idea de que todos somos parte de una misma trama, llamada sociedad”.

“El tejido social que está roto es sobre todo entre clases sociales. La idea de que todos somos parte una misma trama, llamada sociedad. Que necesitamos de todos y de todas, y que todas las vidas importan”.

La comunidad que cuida

Chaves dice que “hay cosas que están enteras, y otras que se tejen” porque en los barrios populares hay una trama de cuidados familiares, que, a su vez, puede articular con organizaciones políticas u organizaciones sociales, o con grupos de mujeres que arman copas de leche en sus casas. “Hay una trama de soporte, de sostén de las vidas, de acompañamientos”, especifica la docente de la Universidad Nacional del La Plata.

“Entonces hay una competencia desigual entre la apuesta de proyectos de vida, de proyectos de cuidado, lo que yo vengo trabajando como territorios de vida, y lo que son los territorios de muerte y dificultad”, explica.

Para la investigadora del Conicet “no está todo roto” pero falta presencia del Estado en los barrios populares, donde conviven y compiten una trama comunitaria y una trama delictiva. “El Estado está bastante ausente, hay siempre diferencias por municipios, pero el Estado no está llegando a lo intersticial, a los pasillos de las villas, de los monoblocks, y ahí aparecen otras tramas, que son las de gestión del delito”, asegura.

El obispo de San Justo explica que “la comunidad hace esfuerzos muy grandes, porque muchos se han puesto al hombro el hambre y la vulnerabilidad de los barrios”. En este sentido, para ejemplificar situaciones que se dan cotidianamente, cuenta situación en los que la policía hace una razzia en una casa, se lleva a los padres y deja solos a cinco pibes, y "ahí aparecen estas madrazas del barrio que se hacen cargo de eso chicos".

Por otro lado, marcó que “hay otros que nacieron en ámbitos muy difíciles, sin la madre, el padre y crecieron sin esos valores porque no hubo quien los contuviera”, por lo que sostuvo que el trabajo pastoral que realizan como iglesia busca “rearmar una sociedad y un tejido social con valores”.

En su equipo de trabajo hablan de "las tres C" para recuperar un tejido social "más sano", que es el colegio, el club y la capilla. El colegio como espacio de socialización, encuentro y conocimiento. El club también como ese espacio donde pueda descubrirse como persona que vale, donde aprende reglas, comparte y compite con una camiseta que da cuenta que pertenece a algo. Y la capilla como el lugar donde se le da de comer y se le da afecto, contra las otras tres C. La calle, la cárcel y el cementerio.

García también detalló que después de la pandemia de COVID-19 la cantidad de gente que comenzó a asistir a los comedores barriales creció exponencialmente. “Antes de la pandemia, nuestros comedores daban de comer a 2 mil personas, durante la pandemia subimos a 22 mil, y ahora estamos en 18 mil”, detalló.





“Eso no lo sostiene gente a sueldo, en algún momento nos ayudó el Potenciar, pero eso lo quitaron. Y los comedores siguieron funcionando porque la gente entendió que tenía que seguir cocinando para que otro no pase hambre”.

Los narcos ganan territorio

Respecto sobre como impacta la droga en el territorio, la antropóloga social y miembro de la Obra del Padre Cajade sostiene que “hay mucho adulto o adulto joven pegado al consumo, muchos de los adolescentes con los que trabajo son hijos de padres que empezaron a consumir en los 2000 y hoy no están pudiendo criar con más contención. Generación tras generación vas viendo el efecto”.

El obispo de San Justo sostuvo que el narcotráfico no solo permea en los jóvenes y adolescentes sino en otros sectores de la comunidad porque “hay que callar el hambre que no distingue” edades.

“Pero al hambre se le suman la falta de medicamentos, la falta de salud y en ese juego del narcotráfico entran los jóvenes, entra la señora, el esposo y hasta la abuela, porque es la plata fácil”, aseguró García.

En este sentido, señaló que “el narcotráfico se ha constituido como un estado paralelo, porque si tenes que buscar un prestamista no tenes a alguien que te preste plata, entonces el prestamista es el narco”, ejemplificó.

Empleo precarizado y desempleo

Chaves asegura que una de las principales problemáticas de los jóvenes es la falta de empleo o el empleo precarizado. “En los sectores populares se empieza a trabajar de chico, a los 12, 13 años ya están trabajando en changas, con la familia o por su cuenta, pero todo ese mango no alcanza. Entonces, cobran fuerza las opciones de intentar ganar ese mango más rápido. Esa es otra oferta que está en los territorios, y tiene que ver con el delito, el narco, las apuestas, o los prestamistas”.

“Buscarse un lugar en el mundo, con un trabajo digno, y con una expectativa de que tu vida no siempre va a ser con esa injusticia y con esos niveles de pobreza, es lo que intentan. También hay mucha búsqueda de salvarse por medios tradicionales como el jugador de futbol, el cantante, eso también está”, dice la antropóloga que advierte, además, sobre la cantidad de jóvenes de barrios populares que mueren en accidentes de moto. “Sobre la masculinidad el efecto de muerte es mucho mayor, se mata uno por semana en las motos, sea porque esté laburando o por otra cosa”.

Por otra parte, la académica hizo hincapié en que la dificultad de conseguir un empleo en condiciones dignas, que te alcance para vivir existe también en la clase media, “pero en la clase media podes llegar a tener un soporte familiar que aguante más los cimbronazos económicos”.

En esa línea, explicó que en esas clases trabajadoras el espacio de sostén es más amplio, pero que, de todas formas, “los jóvenes de clase media no ven la posibilidad de sostener el nivel de vida que tienen sus padres, ni de acercarse a niveles de empleo como los de ellos, porque el tema del empleo registrado es un tema del capitalismo, y no solo de la Argentina. En la Argentina estamos en una crisis particular pero el capitalismo global está sacando precarizados para todos lados”.