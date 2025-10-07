El intendente Pablo Javkin, junto a la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez, y representantes del sector privado de la salud, presentaron la estrategia de «Octubre Rosa», que tiene como objetivo principal la búsqueda de mujeres de entre 40 y 65 años que no tengan senografías realizadas en los últimos 5 años, por lo que se brindaron detalles en relación al acceso a mamografías y al trabajo realizado a lo largo del último año.

En la ocasión, además, se compartió la agenda planificada por la Municipalidad para desarrollar durante octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, que involucra una serie de acciones programadas dirigidas a sensibilizar y concientizar sobre la enfermedad. Entre las distintas propuestas se encuentran la iluminación de espacios públicos con el característico color rosa, charlas con destacados especialistas, actividades en los 50 centros de salud y hospitales, y la tradicional Caminata Rosa, que tendrá lugar el domingo 12 de octubre a las 9, partiendo desde el Museo Castagnino.

"El año pasado nos pusimos un objetivo y era encontrar a todas aquellas mujeres que se atienden en nuestra red que no tenían sus controles hechos. Eran 16.000 en el año 2024. Durante todo el año la Secretaría de Salud hizo más de 11.500 mamografías y hoy ese porcentaje de mujeres sin control comienza a disminuir", contó la titular de la cartera sanitaria local, y agregó: "En este transcurso diagnosticamos a 50 mujeres con la enfermedad, que si no hubiésemos hecho esta búsqueda activa quizás hoy seguirían con su enfermedad a cuesta, porque ustedes saben que es una enfermedad que es asintomática durante mucho tiempo".

Además de la Caminata Rosa, se destacan entre las actividades una Mesa de Diálogo de mujeres, coordinada por Pupina Plomer, que tendrá lugar el viernes 17 a las 18 en la Sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065). En tanto, el miércoles 22 a las 9 en el auditorio del Cemar (San Luis 2020) tendrá lugar el Conversatorio "Hábitos saludables para prevenir y acompañar el cáncer de mama". También habrá Puntos de Encuentro en distinto eventos, como Noche de Peatonales y la Feria Internacional del Libro.