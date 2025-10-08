Partiendo de Esperando a Godot de Samuel Beckett, Es pelando a Gogol ostenta un título que desde el primer minuto no pretende ocultar su inspiración. Esta nueva obra escrita y dirigida por Maia Morosano, escritora, docente y performer poética, ubica en una escena minimalista y humeante a seis mujeres con diversas motivaciones que esperan y esperan la llegada de una tal Gogol para resolver, solucionar o encontrar el sentido de sus propias existencias.

La espera, igual que en la obra de aquel irlandés flaco y canoso, se verá constantemente interrumpida y amenazada por un par de personajes, que, desde antes del comienzo de la obra se dan a conocer entre gritos y palazos: dos policías bigotones, obsesionados con el falo, que portan una cachiporra con punta de pene y reprimen por placer, persiguen y hostigan a las personas que rondan por los espacios públicos.

Dejando de lado (o no) las coincidencias siniestras con la realidad más inmediata, Es pelando a Gogol plantea, desde el vamos, un escenario de sátiras de la cotidianidad argentina bajo el contexto sociopolítico que transitamos minuto a minuto, utilizando como herramienta en su narrativa una mixtura de elementos del teatro del absurdo, la comedia, la sátira y algo de la ciencia ficción con cuotas de misticismo.

Protagonizada por mujeres y disidencias con un elenco formado por Natalia Freijo, Tefi Saragusti, Florencia Cabello, Candelaria Medina, Maruja Bustamante, Lina Lavarello, Soledad Serrano, Noelia Galera y Vanina Bercovich, esta banda interpreta una serie de personajes bizarros que no podemos aquí dejar de mencionar, como el “Policía del pene con bigote de Hitler”, el “Policía del pene con bigote de Dalí”, “Aguda, la mujer aguja”, “Rómula, la mesilla con sombrero”, “Rema, la mesilla con pañuelo”, “Alondra, la mujer grulla”, “Doctora Raquel Neblina, la mujer humo”, “Pitón, la mujer chamana” y, por supuesto, la mítica y misteriosa “Gogol”.

Conviviendo con el fantasma beckettiano en esta reescritura, apropiación y transformación sobre un escenario queer, con pinceladas camp y mucho humor, Maia Morosano, en diálogo con SOY, da cuenta del proceso que la llevó a situar en la Argentina del 2025 aquella obra tan rupturista, icónica y fundamental de la posguerra europea de mediados del siglo XX: “Escribí Es pelando a Gogol el año pasado. Nació una noche de insomnio y angustia, lo escribí de un tirón, aunque después lo corregí muchas veces. Algunos personajes como las mesillas ya venían rondándome en la cabeza, hablando bajito por los rincones, pero se hicieron letra después de arrancar con el monólogo de la mujer aguja: ahí metí primera y no lo solté hasta que llegué al final. Claramente quería dialogar con la obra de Beckett Esperando a Godot: me parecía que su obra contaba sobre hombres que esperan y yo tenía algunas cosas para decir sobre las mujeres que esperan, las disidencias que esperan, las minorías que esperan y sobre aquello que esperan quienes no tienen poder o están en contra del poder hegemónico y patriarcal”.

Así, en un devenir histórico, social, cultural y político como el presente, en el que la represión policial, el desfinanciamiento de la cultura y la persecución a mujeres y personas LGBTIQ+ se impone desde las más altas esferas del poder gubernamental y su ejército de acólitos obedientes, Es pelando a Gogol “afloró inevitablemente en un momento en donde las sensaciones de impotencia eran fuertes”, señala su creadora, y continúa: “Por aquel entonces estaba leyendo un libro de la poeta chilena Nadia Prado, El poema acecha en los intervalos, donde dice que la palabra “impotencia” viene del latín y significa por un lado no tener poder, pero por otro, estar en contra del poder. En seguida me conmoví con esta definición y me puse a pensar que ese es el arte que quiero hacer. Creo que frente a la impotencia que genera la desigualdad, la injusticia y la exclusión, las mujeres, las disidencias y las minorías tenemos una gran potencia: el estar juntas, y eso fue el motor que impulsó y que impulsa esta obra y espero las próximas que vengan también”.

En mano del elenco y de todo el equipo que hace posible la obra, el humor se torna furia cuando hace intencionalmente visible, desde el escenario hacia la platea, el mecanismo de apropiación de la opresión social sobre las disidencias, transformado aquí desde el absurdo y el histrionismo, lo que habilita a barajar de nuevo en torno a quién tiene el poder y quién lo va a perder. “Desde el principio convoqué a mujeres para trabajar en el proyecto y viene siendo una experiencia muy amorosa y conmovedora que se multiplica”, señala nuevamente Maia. Y agregamos, además, como ya lo advirtió la filósofa, escritora y activista Monique Wittig en Las Guerrilleras: "entonces las mujeres ríen, mostrando los dientes con todas sus fuerzas".

Funciones: viernes a las 22 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340.

