El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una jornada con cielo despejado y temperaturas agradables, de entre 9 y 23 grados, con viento del oeste y una humedad relativa del 81%.

Para el miércoles se espera una suba del termómetro con cielo ligeramente nublado, una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados, con viento del noroeste.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de entre 14 y 27 grados, con viento del noroeste. No se esperan lluvias.