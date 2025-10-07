Un edificio en obra se derrumbó parcialmente este martes en el centro de Madrid, España. A raíz del incidente, al menos diez personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, y buscan a cuatro desaparecidos.

Según informó el servicio de Emergencias de la capital española, unas diez personas resultaron heridas. Según inficó el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, casi todos ellos son leves, aunque también hay un grupo con fracturas y lesiones más severas.

Al mismo tiempo, el funcionario indicó que "en estos momentos hay cuatro personas desaparecidas". Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas en ese edificio, que estaba siendo refaccionado para instalar un hotel.

En el lugar del derrumbre, ubicado sobre la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, trabajan once dotaciones de bomberos. Allí se encuentran también varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.





Los obreros que se encontraban trabajando en el edificio señalaron que faltaban algunos compañeros, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del bloque, informó Emergencias Madrid.



Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon a la agencia internacional de noticias EFE que escucharon un "estruendo" y que empezó a salir "mucho polvo" con un "olor raro".



El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 hora local y generó el caos en el centro de la capital española que, en cuestión de minutos, se llenó de polvo, ambulancias, patrullas y equipos de emergencia.



