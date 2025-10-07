Boca enfrentará a Ferroviária de Brasil este miércoles en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina, con la posibilidad de asegurarse el pase a cuartos de final con tan sólo un empate. La cita será a las 16 en el estadio de Banfield, el Florencio Sola, y podrá verse a través de Youtube y Twitch por los canales de Boca y Telefe. Las entradas se pueden comprar aquí e incluyen también el partido del turno noche entre Corinthians e Independiente Santa Fe.

Las Gladiadoras xeneizes (4 puntos) vienen de empatar 0-0 con Alianza Lima (1) en su debut y vencer 2-0 al ADIFFEM de Venezuela (0) con goles de Carolina Troncoso y Lola Ruffini, mientras que las brasileñas de Ferroviária, campeonas en 2015 y 2020, llegan ya clasificadas y con puntaje perfecto (1-0 ante las venezolanas y 2-1 a las peruanas).

Vale recordar que en esta Copa el desempate en caso de igualdad en puntos es por los enfrentamientos entre sí. Pero como Boca y Alianza empataron, en caso de ser necesario, el segundo clasificado se dirimirá por diferencia de gol (el criterio siguiente es goles a favor, luego tarjetas rojas, amarillas y, finalmente, un sorteo). Las limeñas estarán enfrentando al ADIFFEM también a las 16, en cancha de Deportivo Morón.

San Lorenzo, el otro representante argentino en la Copa, jugará el jueves con un panorama más complicado dado que hubo un batacazo en su zona. Colo-Colo (6 puntos) venció este lunes por la noche a Sao Paulo (3) y se clasificó a cuartos. Las Santitas (3) se medirán con las chilenas el jueves a las 20 en Morón, mientras que las brasileñas irán contra Olimpia de Asunción (0) en Banfield. Si hay triunfos de Boedo y Sao Paulo, habrá triple empate en el primer puesto.