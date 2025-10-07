A una semana del paro nacional docente convocado por la Ctera, las entidades gremiales que representan a los docentes de la provincia de Buenos Aires iniciarán lo que calificaron como un “plan de lucha con las aulas abiertas”, con la idea de dar cuenta a la comunidad educativa de un pergamino de reclamos dirigidos al presidente Javier Milei.

Así lo señaló este martes la secretaria Adjunta del Suteba, María Laura Torre, al explicar desde La Plata que este miércoles todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que contiene a cinco gremios del sector, llevará adelante la jornada de visibilización de los reclamos bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”.

“La educación es un derecho social y humano que debe garantizar el Estado desde La Quiaca hasta Ushuaia”, sentenció. Por eso, enumeró entre las demandas principales la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la Ley de Financiamiento Educativo, que no se modifique ni desfinancie la caja previsional del IPS, la devolución de la paritaria nacional, el rechazo a la Ley de Presupuesto 2026 y el reclamo de la deuda que el Estado nacional tiene con la Provincia por 12 billones de pesos.

Torre postuló que el Fonid, la demanda principal en materia salarial, es “algo que nadie regaló”, sino que lo logró la lucha docente en los años ’90 con tres años de sostén de la histórica carpa blanca. En ese orden, marcó que en algunos casos representa el 10 por ciento del sueldo de los maestros. “Desde que asumió el gobierno nos falta una parte, que en este momento representa 300 mil pesos menos a una maestra con un cargo. Es un robo al salario”, sentenció.

La medida de fuerza, a la que se plegarán también la FEB, Udocba, Sadop, AMET y UDA, se desarrollará en los 135 distritos de la provincia, con presencia en las plazas de las ciudades más grandes. Será con las aulas abiertas, es decir que se sostienen las clases, aunque habrá conversaciones con estudiantes, padres y vecinos para explicar los motivos de paro de la semana que viene.

Por caso, las regionales de Brandsen, Magdalena y Berisso se concentrarán junto a sus pares de La Plata en una actividad por la mañana en la Plaza Morena, ubicada entre la Municipalidad de la capital bonaerense y la Catedral. En Ensenada, en tanto, habrá actividades en la Plaza Belgrano, hecho que se replicará en otras plazas de la provincia.

“La película no empieza el 14”, dijo Torre al ser consultada por la realización del paro antes del proceso electoral que se llevará adelante el 26. “Ya venimos con reclamos por cada uno de estos puntos desde hace tiempo; nos hemos manifestado con otras organizaciones. No es que lo pensamos en el marco electoral, sino que llega luego de que todas las provincias debatimos en un plenario general. Lo más importante es llenar las calles marcando cada uno de estos puntos de reclamo”, sumó.

A la espera de la negociación provincial

En tanto, en territorio provincial, las negociaciones entre docentes y el Gobierno de Axel Kicillof volvieron a abrirse, aunque de manera informal. La última negociación dejó como saldo un incremento salarial del 5 por ciento en dos tramos de 2,5 puntos porcentuales cada uno para agosto y octubre. De este modo, el incremento acumulado a octubre respecto de diciembre alcanza el 25,89 por ciento.

Aquella propuesta incluyó, además, el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.

“La última paritaria que se cerró fue después de un rechazo y con asambleas masivas en toda la provincia. Esta misma semana ya nos estamos juntando con el Gobierno de la Provincia para discutir parte del Presupuesto y cómo va avanzando la situación compleja que hay”, dijo Torre ante la consulta de Buenos Aires/12.

En esa línea, confió que a fines de este mes debería desarrollarse la nueva mesa técnica en vistas a la próxima recomposición salarial. “Nosotros también discutimos fuerte con el Gobierno de la Provincia, exigiendo que aumente el salario de nuestros compañeros, sabiendo también la situación que vive la provincia, de desfinanciamiento, porque están ahorcando a varias jurisdicciones, pero la nuestra parece ser la elegida. Son 12 billones de deuda y hay una parte que tiene que ver con nuestro salario”, sumó.

En otro plano, la dirigente gremial puso el foco en la situación del Instituto de Previsión Social, que depende en parte de los recursos que gire la Anses. “Los docentes aportamos más que otros trabajadores y tenemos un IPS que en este momento no recibe las partidas correspondientes”, alertó. “No queremos que nos modifiquen la ley, algo que ya intento hacer María Eugenia Vidal, cuando en diciembre de 2017 envió una ley de armonización y perdíamos nuestra ley jubilatoria, que no es de privilegio”, marcó.

Esta es una de las demandas que la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, presentó contra la administración nacional ante la Corte Suprema de Justicia. Como dio cuenta este medio, a partir de esa presentación judicial, la Provincia exige a Nación reponer los pagos de las transferencias de la Anses al IPS.

La Fiscalía de Estado bonaerense pidió explícitamente a la Corte que le ordene a la Nación proceder “en forma urgente” a realizar las transferencias y calificó el incumplimiento de las normativas que avalan el reclamo como “ilegítimo, arbitrario, desproporcionado, irrazonable e intempestivo”.

En la presentación sostiene que “se debe ponderar especialmente la necesidad de evitar graves perjuicios económicos” a la Provincia de Buenos Aires por “la desactualización de las compensaciones recibidas y el desbalance del sistema previsional provincial absorbidos por esta jurisdicción, frente al incumplimiento formal y material de los compromisos y el desconocimiento de tales obligaciones convencionales y legales en cabeza del Estado nacional”.