En el marco de la 21° Edición del Encuentro de Cine Europeo se proyectará Terapia Familiar, una película eslovena dirigida por Sonja Prosenc, sobre los Kralj, una familia de nuevos ricos aparentemente perfecta. De la noche a la mañana, Julien, un joven fruto de una relación anterior del padre de la familia, se instala en su casa, alterando el frágil equilibrio y revelando grietas en su cuidadosa fachada (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)
