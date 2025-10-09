En el marco de la 21° Edición del Encuentro de Cine Europeo se proyectará Terapia Familiar, una película eslovena dirigida por Sonja Prosenc, sobre los Kralj, una familia de nuevos ricos aparentemente perfecta. De la noche a la mañana, Julien, un joven fruto de una relación anterior del padre de la familia, se instala en su casa, alterando el frágil equilibrio y revelando grietas en su cuidadosa fachada (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)