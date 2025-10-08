El presidente de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, aseguró que l a situación del sector “es extremadamente difícil” y es “difícil comparar esta etapa con otra” porque parece “surrealista”.

“Cada vez se acentúa más una política que destruye el empleo sistemáticamente y malgasta los dólares que pedimos prestados. Una situación de alta complejidad. Estamos enormemente preocupados”, advirtió Drescher en la 750.

Asimismo, criticó el modelo económico del gobierno de Javier Milei y apostó a dialogar y ser “muy pacientes” con las personas que aún tienen esperanza en la administración de La Libertad Avanza.

“Tenemos que trabajar, hablar, y ser muy pacientes con los que tienen esperanza. Y no me refiero a los empresarios, que ya están dudando de todo, sino del hombre común que sigue confiando en esto. Pero hay que encontrar las palabras, los argumentos. Porque en la industria coincidimos en que hay que llegarle a ese pequeño grupo. Hay que reconocer los errores que se cometieron y ayudar al otro a pensar”, sostuvo.

“Lo que yo vivo en las fábricas, la inflación al ritmo del último período, produce una angustia tan profunda en la gente. Arrancás el mes, hay muchos pesos, pero no sabés hasta qué día llegas. Los trabajadores me decían que preferían ganar menos, pero saber que llegaban, mal, pero llegaban a fin de mes. Si no entendemos que eso produjo una cosa potente de angustia y no poder hacer nada, no vamos a cambiar”, cerró.

“La única forma de salir es producir y exportar”

Casi en la misma línea, el empresario textil, Camilo Alan, contó que tuvo que bajar los precios para poder vender, para pagar la luz y los salarios.

Según afirmó, la importación de prendas está destruyendo el sector : “Usted antes no podía traer una prenda que valía 10 dólares y venderla a 1. Hoy entra mercadería de contrabando y nos perjudica. La gente no trabaja”.

“El otro día discutía cuando me decían que la gente de La Salada vende menos. El tipo de La Salada cuando vende se compra una camioneta, ya paga impuestos; se hace la casa, paga impuesto. Están trabajando. Tenemos talleres trabajando y produciendo, remarcó.

En este contexto, el empresario textil aseguró que “la única forma de salir es producir y exportar” pero “pagando los mismos impuestos que en China”. Por último, repasó su diagnóstico de la crisis económica, no solo en la industria textil, sino también en la turística.

“La gente joven está sufriendo. Yo a mis nietos no les puedo dar vacaciones como les daba antes a mis hijos, porque yo antes trabajaba y la industria turística funcionaba. Tengo negocios en Mar del Plata. La industria está fundida, la pesca está fundida. Yo vendo remeras a 10 mil pesos para poder subsistir. Me estoy comiendo mi capital para poder reponer”, concluyó.