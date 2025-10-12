El Peligro

El exminstro griego Costas Isychos dijo al medio Tektónikos que el presidente argentino Javier Milei "es un peligro no solo para Argentina, sino para todos". Costas Isychos fue titular de la cartera de Defensa de Grecia en el breve gobierno de Syriza de 2015, cuando la coalición de izquierda liderada por Alexis Tsipras ganó el poder. Luego, frente a la traición al programa de gobierno, renunció junto al ministro de Finanzas Yanis Varoufakis.

Costas dijo en la entrevista que “Milei destruye todo lo público, tiene una política exterior racista, como el trumpismo, y es proguerra, no solo en lo militar, guerra contra la juventud, los trabajadores, los jubilados, los científicos, los maestros, los médicos y enfermeros. La Comisión Europea ha venido teniendo un discurso fiscalista similar. Y aquí en Grecia es igual, con las consecuencias de que el desempleo se duplicó en tres años, los jóvenes se van, como también pasa en otros países de Europa sometidos al ajuste. Asimismo, aquí, como en Argentina y en América Latina, también crecen el narco y el crimen”.

Finalmente, abogó porque Milei pierda las elecciones medio término este mes. Dijo que “en general se lo presenta como un loco, dicho simplificadamente. Pero yo no lo veo así. Debemos hurgar en los intereses que hay detrás. Hay que comprender que los daños que Milei hace a su pueblo y a la soberanía de su país destruyen un estado social, un estado soberano miembro de la ONU, que pierde en lo político, lo socioeconómico y lo cultural. Milei es un agente de ese trabajo de destrucción. No es un loco. El pueblo argentino debería ponerlo de rodillas a través de sus luchas, pero para eso hace falta un movimiento social y político amplio”.