El lanzamiento de Tron: Ares, programado para el 9 de octubre, marca un giro en la narrativa de una de las franquicias más visionarias del cine. Con 43 años de historia, Tron ha servido como una ventana al mundo digital, explorando los límites y las oportunidades de la programación y la inteligencia artificial. No obstante, esta nueva entrega no se centra únicamente en los elementos tecnológicos, sino que también profundiza en los dilemas morales que surgen de nuestra creciente dependencia de la IA.

Un concepto inicial que no se materializó

Originalmente, Steven Lisberger, la mente detrás de la primera película de Tron, tenía una idea muy diferente para una secuela. A finales de los años noventa, propuso un guion centrado en motores de búsqueda en competencia, un concepto que consideraba cinematográfico y visualmente atractivo. Según Lisberger, su enfoque inicial giraba en torno a cómo estas entidades competirían en un entorno digital para localizar y presentar objetivos; sin embargo, esta idea no consiguió el respaldo necesario por parte de los estudios. Aunque el concepto tardó en ser comprendido, finalmente evolucionó hacia una noción más amplia sobre la inteligencia artificial, que ahora constituye el núcleo de Tron: Ares.

La evolución narrativa de la franquicia Tron

La nueva película, dirigida por Joachim Rønning, presenta una historia que aborda la coexistencia entre los mundos digital y tangible. A diferencia de las entregas anteriores, donde la acción transcurría dentro de un universo digital, Tron: Ares da vida a un programa militar con capacidad para operar en el mundo real. Según Lisberger, la posibilidad de mezclar ambos mundos no solo enriquece la trama, sino que también ofrece una metáfora poderosa sobre la frontera difusa entre el control humano y las creaciones tecnológicas. Este tratamiento es, en parte, una evolución del discurso iniciado en Tron: El legado, que exploraba los peligros de la falta de control en el ámbito digital.

La relación entre creadores y creaciones: ¿quién ejerce el dominio?

Uno de los temas centrales de Tron: Ares es la pregunta sobre quién tiene realmente el control: los humanos como creadores de la inteligencia artificial o las propias IA, que podrían superar sus limitaciones originales. Lisberger plantea una reflexión crucial al considerar que nos enfrentamos a la creación de una entidad que no está sujeta a las limitaciones humanas.

A través de Ares, un programa de inteligencia artificial desafiante, la película examina cuestiones como la búsqueda de la supremacía y el impacto potencial de la IA en el mundo moderno. La historia sugiere que, si bien envidiamos la lógica inquebrantable de nuestras creaciones digitales, es posible que ellas envidien nuestra humanidad. El hecho de que Tron: Ares llegue a los cines en un momento de creciente preocupación global sobre la inteligencia artificial añade otra capa de profundidad a su narrativa.

