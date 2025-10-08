“Somos medio como Droopy”. A decir de Roberto Petersen, por la cantidad de programas y repeticiones televisadas que llevan él y su hermano en El Gourmet, pueden compararse con el perrito de la MGM que aparecía sin pedir permiso, para sorpresa de la audiencia e interlocutores. Con Los pollos hermanos la ecuación suma un nuevo componente. El envío que estrenó el martes a las 22 (repite jueves a la misma hora, sábados y domingos a las 12.30), implementa una receta televisiva tradicional, con un producto ídem, pero para renovar uno de los ingredientes más utilizados a escala mundial.

El desafío aviar es claro. ¿Cómo salir de la milanesa de pollo, del animal cocinado con un kilo de sal, untado a la mostaza, y de las papas al horno? En estos ocho episodios, presentan dieciséis recetas craneadas por los chefs que ya llevan más de dieciocho programas en la señal. Quien haya visto Maestros del asado, Pastas y pizza, Dos fuegos, entre otros, saben de qué se trata. Petersen Vs. Petersen se disponen junto a las hornallas, ollas y cuchillos, a una partida calórica. “Somos muy competitivos", le dice Roberto a Página/12. "Yo canto el risotto, yo canto pollo con polenta. Y empezamos a tirar recetas a lo loco. Después fue decantando y la verdad que para mí es un programa que gastronómicamente hablando se va a ver muy bien y tiene unas recetas increíbles”.

Según confiesa el 50 por ciento de Los pollos hermanos, el producto surgió como un chiste de la directora de programación de la señal, Verónica Rondinoni, llevando el emporio de Gus Fring de Breaking Bad a un terreno más coloquial, menos peligroso y más sabroso. Además de los platos, sus hacedores enseñan cómo aprovechar la bolsita de menudos y demás lides de este alimento. “Me parece que van a haber lindas recetas. El lugar era divino. Grabamos mucho en exterior y también adentro de una cocina. Hay mucho de cocinar con el fuego y distintos tipos de cortes de pollo tienen cocciones distintas”, apunta el cocinero. “Se trata de ponerlo en valor”, explica Petersen.

-¿Y cómo lo lograron?

-Hicimos dos recetas por programa, ocho que hice yo y ocho Christian. Van desde distintos lugares, desde cosas simples hasta cosas más complejas. Yo traté de darle una vuelta de lo que me divierte a mí, como un recorrido por distintos países. Hice como una paella de pollo y langostinos. Después hice una receta que va dentro de una masa filo con un montón de especias. Es una especie de torta crocante de pollo y quedó genial.

-El pollo además de lo hogareño permite hacer una suerte de recorrida global, ¿cierto?

-Totalmente. Yo aproveché e hice un viaje con varias escalas. Está el pollo a la española, más conocido, como si fuera un arroz tipo paellero. Después hice uno que me pareció espectacular, curry de pollo, al estilo de la India con un pan especial que vos ponés el pollo adentro de un pan. Después hicimos un plato a la griega con Orzo, que es una pasta de trigo. Hay un plato muy divertido que es como una como una suprema de pollo, pero en vez de estar apanada, lo hacés a base de papa. Entonces vos comés como una papa frita crocante pegada al pollo. Es una técnica que es muy muy fácil y a mí me encantó hacerla, que quedó como una especie de schnitzel pero hecho con papas fritas.

-Este año están cumpliendo un cuarto de siglo en El Gourmet: empezaron antes del fenómeno foodie. ¿Cómo toman ese trascender dentro de la señal?

-Es cierto, ha crecido un montón, y creo que el canal se merece una medalla por haber contribuido. Yo siempre fui muy agradecido, porque todos los programas que hemos hecho fueron como esas cosas que te vas a llevar de experiencia y de haberlas vivido. Programas de viaje por la Patagonia, Mendoza, el norte, o cuando fuimos a la Mesopotamia. Son muchos kilómetros y recuerdos.

-Casi como un álbum familiar televisado…

-Estamos muchos días conviviendo todos juntos, conociendo cosas nuevas, conociendo gente nueva, culturas y platos. Hicimos El Banquete, donde venían a comer 200 personas en vivo. Una locura. Yo tengo un amigo que dice que hay que invertir en buenos momentos y parte de esos buenos momentos durante el año fueron los programas que hacemos en El Gourmet. "Encima nos pagan", jorobamos con mi hermano.

-¿Qué tiene de único el pollo en este programa?

-Nos gusta el desafío de tomar un producto simple, sumarle algo y que encima se vea lindo en la tele. La carne es más fácil porque estamos acostumbrados a la parrilla y distintos tipos de cortes dan distinto, pero el pollo... es siempre es igual, ¿no? ¿Cómo hacemos una receta que se vea linda? Yo te digo pollo a la Cacciatore, es un plato italiano recontraconocido. Es como un estofado de pollo, un guiso para cazadores, que casi se desarma con aceitunas, alcaparras, es suntuoso. Lo pusimos dentro de una tabla gigante que tenía un metro, estaba todo caliente, humeante, bien tano, y cuchareábamos de ahí. Creo que esa es la parte más divertida para nosotros como hermanos ese momento de compartir las recetas y cocinar juntos. Después se transmite en la cámara que más allá de ser un programa de tele la pasamos bien, nos divertimos y es un momento creativo entre los dos.