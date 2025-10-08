El intento de Javier Milei por mostrarse cerca de la gente terminó otra vez en un bochorno. Este miércoles al mediodía, el presidente salió de un edificio en Avenida de Mayo al 600 y fue recibido por una lluvia de abucheos, insultos y gritos que lo obligaron a retirarse escoltado por la Policía Federal. “¡Hijo de puta!”, se escuchó entre vecinos y comerciantes que se agolparon en las veredas del microcentro. El mandatario apenas atinó a levantar la mano antes de subir rápido a la camioneta oficial.

La breve aparición duró menos de cinco minutos, pero alcanzó para exponer el clima social que crece en las calles porteñas.

Testigos aseguraron que parte de su equipo se refugió en una ambulancia que aguardaba en la esquina, mientras otros asesores se apresuraban a evacuar el lugar con maletines en mano. La escena se dispersó entre sirenas y bocinazos, dejando una sensación de bronca y hartazgo.

No fue un episodio aislado. En las últimas semanas, Milei viene enfrentando reacciones similares en distintos puntos del país. En Tierra del Fuego no pudo caminar por las calles céntricas, en Santa Fe y Entre Ríos debió suspender recorridas, y en Mar del Plata los actos se realizan a puertas cerradas para evitar insultos. Cada aparición pública se vuelve un termómetro del descontento.

Mientras el oficialismo intenta atribuir los abucheos a “grupos organizados”, la escena del microcentro mostró otra cosa: vecinos comunes, trabajadores y turistas que expresaron su rechazo sin filtros. En el corazón político de la Ciudad, el grito colectivo pareció resumir la distancia entre la retórica libertaria y una realidad cada vez más áspera.

