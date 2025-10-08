Si alguien, por alguna extraña razón, creía que el surgimiento de nuevas figuras en la música urbana hacía que declinara la popularidad de Wos -a esta altura un veterano de la escena-, deberá revisar sus convicciones. El anuncio de una fecha en el legendario estadio de Obras Sanitarias para el 27 de noviembre generó una ola de demandas que llevó a agotar rápidamente los tickets y obligó a agregar nuevas citas.

Así, y aun a pesar de las recurrentes quejas de los usuarios por las inconveniencias, retrasos y contratiempos en la "cola virtual" de las ticketeras, Valentín Oliva fue anunciando y agotando los conciertos fijados para los días 28 de noviembre y 4, 10 y 11 de diciembre. El show es presentado como "un espectáculo arrollador, un viaje musical y poético que sigue consagrando a Wos como punta de lanza, no solo como un exponente del rap y la música urbana, sino como un verdadero artista integral, dueño de una voz generacional que trasciende fronteras."

Desde la presentación de su disco Descartable en la cancha del Racing Club de Avellaneda, el músico viene de realizar una serie de más de 40 shows por todo el país, que coronará con el -hasta ahora- quinteto de shows en el predio de Avenida del Libertador.