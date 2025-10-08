Las Murciélagas ya están en semifinales del Campeonato Mundial IBSA de fútbol para ciegas que se está llevando a cabo en Kohi, India. La Selección Argentina, defensora del título obtenido en la primera edición del torneo (Birmingham 2023), venció 1-0 a Japón y ganó su grupo con puntaje ideal y valla invicta.

Tanto argentinas como niponas llegaban empatadas a este duelo ya que habían ganado sus dos partidos anteriores, con misma cantidad de goles a favor y en contra. Por lo que era un mano a mano por el primer lugar y, una vez más, la figura de Gracia Sosa resultó imparable y marcó el único gol del encuentro, asegurando el primer puesto. Fue el quinto gol de la capitana.

Este triunfo corona una primera fase perfecta para Las Murciélagas, que venían de golear 5-0 a Canadá y derrotar 1-0 a Turquía, y enfrentarán este viernes desde las 10:30 a nada menos que Brasil.

La otra semi la jugarán, desde las 13, Inglaterra y Japón mientras que la gran final será el sábado a las 12.



