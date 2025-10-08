El fiscal de La Matanza Adrián Arribas afirmó que Celeste Guerrero, la dueña de la casa de Florencio Varela, “habló de una red de venta de drogas” y agregó: “Puso a Sotacuro por encima de ‘Pequeño J'”. “Nos dio una versión desde adentro”, señaló el funcionario judicial en declaraciones televisivas, a la vez que añadió que la acusada “vino a confirmar muchas cosas”.

Arribas resaltó que la imputada “puso con un rol mayor” a Lázaro Víctor Sotacuro, el conductor de la Volkswagen Fox blanca, “por encima” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en una supuesta red de comercialización de drogas.

El abogado de Guerrero, Daniel Giaquinta, confirmó que declaró frente al fiscal Adrián Arribas y aseguró que “aportó las piezas que faltaban”. Destacó que ésta: “No conoce los nombres, no está en la interna de la organización peruana”. Sumó que en los últimos meses convivió con uno de los integrantes de la banda, pero que no tiene relación.

“Ella siempre creyó que iba a haber una fiesta, pero con el diario de hoy sabemos que fue un ajuste de cuentas”, expuso y añadió que “no estuvo en la escena de los hechos”. La mujer, luego de su testimonial, fue trasladada en un mega operativo hasta la cárcel de Melchor Romero.

El triple femicidio comenzó el viernes 19 de septiembre, cuando Morena, Brenda y Lara subieron por voluntad propia a la camioneta Tracker blanca, captada por cámaras de seguridad en la rotonda de La Tablada. Creían que iban a una fiesta, pero fueron llevadas a una casa de Florencio Varela, donde las torturaron y asesinaron. Cinco días después, el miércoles 24, la policía encontró los cuerpos enterrados en el jardín de esa vivienda.

La Tracker resultó ser un vehículo robado en Dock Sud y con patente falsa. También se identificó un Volkswagen Fox usado por parte de los implicados. Entre los primeros arrestados estuvieron Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, trasladados al penal de Melchor Romero.

El fin de semana siguiente fue capturado Víctor Sotacuro Lázaro en la frontera con Bolivia, mientras que Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa, fue imputado por encubrimiento. La sobrina de Sotacuro, Florencia Benítez, también quedó detenida por haber estado en el auto la noche del crimen.