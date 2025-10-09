Una mujer fue hallada sin vida ayer en la zona de las vías del ferrocarril Belgrano, en su intersección con Felipe Moré. Personal médico declaró la muerte de la joven como "dudosa" ya que presentaba signos de ahorcamiento y heridas en su cara. Mientras avanza la investigación, la Policía detuvo al novio de la víctima las inmediaciones de Callao al 1300 y lo trasladó a la comisaría 2° de Rosario.

La Policía y personal del Sies llegaron al lugar donde estaba el cadáver ayer al mediodía, luego de un llamado al 911 y constató el fallecimiento de Solange Edith Johnson, de 26 años.

La primera comunicación con la central de emergencia daba cuenta de una mujer con problemas para respirar, pero cuando los médicos arribaron se encontraron con el cuerpo sin vida y con lesiones en el rostro y signos de ahorcamiento. Frente a este panorama, los investigadores no descartaron que se trate de un femicidio.

El hecho se produjo en el límite entre el barrio Banana y Triangulo en una zona de viviendas precarias y en la puerta de una casa sin numeración. Un vecino reveló a la policía que el dueño del inmueble era la pareja de Solange.

Ante esto, la Policía inició una búsqueda del hombre, identificado como Ángel de Jesús B., que finalmente fue detenido. La Fiscalía de Homicidios Dolosos recibió el caso y el fiscal Alejandro Ferlazzo ordenó medidas de investigación. Además, caratuló la causa como femicidio.