En medio de un escenario económico marcado por la incertidumbre, el Gobierno intensificó sus intervenciones en el mercado cambiario para contener la presión sobre el dólar oficial. Este miércoles, el Tesoro habría vendido más de 327 millones de dólares, acumulando un total de 2040 millones en apenas seis jornadas. Esta cifra estimada por el mercado implica que ya se habría utilizado el 90 por ciento de los dólares que había adquirido el gobierno por la liquidación del agro bajo el régimen de retenciones cero. Quedarían apenas 353 millones disponibles para continuar interviniendo.

Así, el tipo de cambio mayorista volvió a cerrar en 1430 pesos, sostenido por las ventas del Tesoro. Pero el esfuerzo para mantener a raya al dólar no está exento de consecuencias. Se profundizó la falta de liquidez en pesos y la tasa de caución superó el 45 por ciento nominal anual, mientras que el REPO interbancario trepó al 57 por ciento. En paralelo, los dólares financieros recortaron levemente su cotización tras el fuerte salto del martes. El contado con liquidación quedó en 1543,41 pesos, el MEP en 1.527,95 pesos, y el dólar blue pegó un salto de 25 para cerrar a 1475 pesos.

El mercado de futuros también reflejó la tensión. Hubo alzas en los contratos cortos y caídas en los más largos, pero se consolidó una expectativa. Para diciembre, los operadores ya descuentan un dólar mayorista a 1593 pesos, lo que deja entrever que el mercado anticipa un cambio en el esquema cambiario tras las elecciones del 26 de octubre.

Caputo en Washington

Mientras tanto, todas las miradas siguen puestas en Washington. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó el sábado pasado a la capital estadounidense y permanecerá al menos hasta el 14 de octubre, cuando se espera un encuentro entre el presidente Javier Milei y Donald Trump. Su viaje se enmarca en la negociación de un paquete de asistencia financiera prometido por Estados Unidos y el seguimiento del acuerdo con el FMI.

En estos días, Caputo mantuvo reuniones con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, aunque hasta el momento no se informaron avances concretos. Se especula con un posible REPO con bancos internacionales o incluso una operación de “swap” por 20.000 millones de dólares, pero las versiones no han sido confirmadas. La expectativa es que cualquier anuncio relevante se haga luego de la reunión Milei-Trump o durante la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial.

Desde el Palacio de Hacienda mantienen silencio, aunque Caputo compartió imágenes con Bessent y Georgieva en redes sociales. Los operadores financieros, sin embargo, siguen esperando definiciones concretas, ya que la falta de anuncios profundiza la incertidumbre. La presión sobre las reservas y los tipos de cambio alternativos alimenta las especulaciones sobre una inminente devaluación o una transición hacia un esquema más libre.

Tasas de interés

Volviendo al detalle de la suba de tasas de interés en pesos, la falta de liquidez provocó que los instrumentos de corto plazo marcaran niveles de rendimiento que no se veían desde hace meses. La tasa de caución tocó el 45 por ciento, el REPO interbancario alcanzó el 57 por ciento y las Lecaps llegaron al 48 por ciento. Se espera que suban las tasas para empresas y plazos fijos en las próximas semanas.

Desde las consultoras señalaron que la suba de tasas refleja la expectativa de un cambio en el tipo de cambio tras las elecciones. Además, advirtieron que el aumento en los rendimientos está afectando de manera directa a la renta fija en pesos.

Pese a ese panorama, los bonos soberanos lograron recuperarse sobre el final de la jornada. El Global 2029 subió 2,2 por ciento y el Bonar 2029, 2,1 por ciento. Los operadores atribuyen este rebote a rumores de inminentes anuncios desde Washington, en una rueda con escaso volumen y mucha volatilidad.

En el mercado accionario también se sintió el rebote. El S&P Merval subió 1,4 por ciento en pesos y 2,5 medido en dólares. Entre las acciones que lideraron las subas se destacaron Edenor (+5,9 por ciento), Aluar (+2,9) y Central Puerto (+2,8). En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas también mostraron fuertes subas, con Edenor (+6,8 por ciento), Loma Negra (+4,9) y BBVA (+4,5).

El rebote de los activos, igualmente, sigue repleto de incertidumbre y volatilidad. Por el momento sigue sin cerrarse el salvataje financiero de Estados Unidos y solamente llegan elogios del ajuste fiscal. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, elogió públicamente el ajuste fiscal del Gobierno argentino, al que calificó como un ejemplo para el mundo. “Argentina está dando una señal muy importante, incluso para el sector privado”, aseguró. Sin embargo, también advirtió que el éxito del programa depende del apoyo político y la legitimidad social.