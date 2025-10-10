-¡Llegó Miguel! –exclamó alguien del público, en plena presentación del libro Desde El Cairo (Homo Sapiens Ediciones), la recopilación de columnas del Negro Fontanarrosa que publicó en Rosario/12 y que tuve el placer de recopilar. Entre aplausos de los parroquianos/nas, se subió a la tarima del bar. Estaba emocionado de recordar a su amigo. “Cómo no iba a estar”, me dijo Miguel Angel Russo cuando le agradecí su presencia. Entonces, le pregunté si quería leer un texto breve del Negro. Aceptó y le pasé el libro.

Se cakzó unos anteojos con marcos blancos y leyó:

“La Mesa de los Galanes no descansa en su continua catarata de iniciativas. ¿Cuántas veces se ha conversado, en mesas futboleras, sobre lo poderosos que serían los equipos rosarinos si no hubiesen tenido que desprenderse de tantos grandes jugadores? Pues bien, estamos en condiciones de adelantar que la Mesa de los Galanes ha hecho gestiones ante la FIFA para llevar a cabo un clásico reuniendo a todos estos jugadores desperdigados ahora por el mundo pero aún en brillante actividad. De acuerdo a las respuestas afirmativas ya recibidas, los equipos a enfrentarse el 26 de noviembre próximo en el Estadio Municipal con entrada libre y gratuita formarían así: Newell’s Old Boys: Scoponi; Sensini, Gamboa, Pochettino y Berisso; Saldaña, Martino, Zamora y Franco; Balbo y Batistuta. Central, por su parte lo haría con Bonano; Hernán Díaz, Chamot, Lussenhoff y Roberto Carlos; Palma, Bisconti, Vitamina Sánchez y Kily González; Pizzi y Chelo Delgado.

Ante objeciones debido a la inclusión de Roberto Carlos (ex Palmeiras) aclaramos que el nombre completo de este jugador es, en realidad, Roberto Carlos Rivosecchi, rosarino de barrio Las Flores, y que comenzara su carrera en la novena de los auriazules antes de partir hacia Río de Janeiro, ciudad a la cual su padre fue trasladado por ser ferroviario”.

Cerró el libro y no dejaba de reír.