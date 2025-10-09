El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, despidió con un emotivo mensaje al histórico director técnico Miguel Angel Russo, a quien definió como "un hombre de fútbol”.

"Lamento profundamente el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó", comenzó el posteo que compartió Infantino en sus historias de Instagram.

Y agregó: "Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha. Enviamos nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Que descanse en paz".

Russo comenzó su tercer ciclo como director técnico de Boca a mediados de 2025 y justamente en el Mundial de Clubes de la FIFA, una iniciativa de Infantino que fue un gran éxito y que tuvo como ganador al Chelsea de Inglaterra.