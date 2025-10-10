Laura Azcurra y Valeria Stilman celebran 100 funciones de esta obra en el teatro Armenia (Armenia 1366). Será este sábado 11 de octubre a las 21.30. Desde su estreno, Tita y Rodhesia recorrió escenarios de todo el país y el exterior, conquistando públicos diversos con un estilo único que combina humor, música, actualidad y una mirada feminista que interpela tanto como hace reír.

A lo largo de su trayectoria, el dúo se presentó en grandes festivales nacionales e internacionales, fue parte de programaciones teatrales comprometidas con los feminismos y recibió el reconocimiento de la crítica especializada y del público por igual. Este festejo en el Teatro Armenia representa no solo un hito artístico, sino también la consolidación de un proyecto cultural y colectivo que continúa expandiéndose y generando comunidad.

“La idea de Tita y Rodhesia surge porque con Vale hace casi 20 años que nos conocemos, que trabajamos juntas y que nos interesa contar una improvisación con cierta perspectiva de género”, dice a Las12 Laura Azcurra. La actriz cuenta que Tita y Rodhesia se conocen por una situación determinada y consideran que la mejor forma para reconstruir estos nuevos tiempos es con el juego y la creatividad del arte más ancestral que es la improvisación. “Con esa consigna, Tita y Rodhesia van improvisando historias con diferentes características que el público va aportando, el público es nuestro autor intelectual, y así se va construyendo una composición distinta en cada función”, explica Azcurra.

¿Bajo qué expectativas crearon el espectáculo?

--El deseo de Vale y mío era poder tener en la escena independiente un formato de improvisación que esté hecho por mujeres, con una visión de mujeres, con calidad, por supuesto, y con el amor que necesitan estos tiempos, en todo lo que nos estamos pensando y repensando. Pienso que los debates actuales del feminismo siempre siguen siendo los mismos, pero particularmente en este caso, en este contexto, regional y global, hay un backlash, un retroceso en donde tenemos que volver a explicar las cosas, volver a poner en agenda lo que ya, más o menos, teníamos debatido y consensuado. Es de un enorme desgaste volver a poner en palabras una y otra vez, pero al mismo tiempo es necesario recordar, interpelar, poner en evidencia, que los femicidios no son una situación aislada sino que tiene que ver con toda la red que tiene el sistema. Hay una situación sistemática que tiene que ver con lo económico y con lo social.

¿Es también una invitación a los varones?

--Totalmente, a que los varones también se invita a repensarse, que lo hagan también desde sus agrupaciones, desde sus espacios, desde su propia incomodidad y yo creo que eso también es algo complejo, porque si bien hay algunos varones que ya vienen trabajando ciertas temáticas y denunciando ser víctimas del patriarcado en muchas formas y mandatos y tratos, sucede que les cuesta poder animarse a pensar y charlar y debatir con sus pares. Y ahí no somos las feministas, las que también les tenemos que decir cómo tienen que organizarse o debatirse o interpelarse. Acá no se trata de señalar a nadie, sino de comprender la totalidad de la sociedad y de todas las personas que integran un espacio social en el que realmente la balanza está muy descompensada y en la medida en que no haya políticas estatales y políticas inclusive privadas en espacios privados donde puedan debatirse estos temas, es más difícil.

¿Cómo está siendo recibida la obra?

--La propuesta de Tita y Rodhesia es hermosamente recibida por dos motivos, primero porque, al ser tan lúdica, tan abarcativa (niñeces mayores de 10 años), sucede que tenemos espectadores que quizás nunca habían ido al teatro, entonces viven la primera experiencia de sentir de qué se trata la presencialidad del teatro, que tiene una liturgia tan sagrada. Ese compromiso entre el público y los actores en esa decisión de viajar a un tiempo y a un mundo que no existe, pero que decidimos creer que sí, durante 1 hora, o 1 hora y media, siempre es recibido con mucha magia y con mucha vitalidad, sobre todo porque la propuesta, al ser tan lúdica y tan fresca, donde el público participa desde la butaca, implica ir compartiendo ideas, nos dicen características para los personajes, lugares donde empieza la acción. Una de las devoluciones más lindas que siempre el público en general hace, no importa el lugar donde estemos haciendo la función, es que nos agradecen diciendo que hacía mucho que no se reían tanto. Creo que eso es un gran valor, es un tesoro en este momento y en este contexto: permitirnos la risa y la alegría después de estar tan endurecidos con un contexto hostil. Eso a nosotras nos gratifica y sentimos que de alguna manera la misión está cumplida.

¿Y qué dice el público de las demás provincias?

--La alegría es doble, porque como muchas veces las obras están en Buenos Aires, y más que nada en Capital Federal, cuando una lleva una propuesta, sea en el conurbano, o en otra provincia, la gente lo agradece mucho por haber tenido ese momento de liturgia teatral, de encontrarse con una amiga, de ir al teatro que hacía mucho que no iba. La invitación de Tita y Rodhesia a esta magia, a este juego, es de mucho agradecimiento porque se despierta un poco el niñe interior que tenemos dentro.

Para vos, ¿cuáles son los desafíos del feminismo hoy?

--Seguir comunicando, seguir hablando de lo que está mal, permitir que las voces sean plurales, que podamos seguir hablando de perspectiva de género pese a la situación económica, la situación social, de la precarización total que tenemos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El desafío es mantenernos unides y organizades. Creo que esa es la voluntad más primordial en este tiempo, sin la rosca loca que nos separe. Tenemos que estar muy centrados y creativos entendiendo el contexto y entendiendo también que la cultura es parte fundamental de nuestras vidas. Esto de poder abstraernos de una realidad tan hostil, tan injusta, de alguna manera nos permite también tener las fuerzas de asegurar que es un poco nuestra misión y lo que podemos hacer en este momento, de invitar a pensar y a sentir a las personas, sea desde el teatro, desde la música, desde la literatura, defendiendo la red enorme que somos los trabajadores de la cultura. Hay claramente una voluntad desde el Gobierno de que eso no suceda, y seguimos luchando. En los momentos de crisis más profundas que la Argentina ha tenido, han surgido piezas artísticas muy potentes e inolvidables, entonces hay algo de esa contradicción que también nos eleva a una resiliencia muy zarpada. Es Argentina: no lo entenderías.