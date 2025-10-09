Ecuador tuvo una gran actuación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y su entrenador, Sebastián Beccacece, destacó sobre todo la importancia de la victoria sobre la Selección de Lionel Scaloni, campeona en Qatar 2022, de cara a hacer historia en la próxima Copa del Mundo.

En diálogo con AS, el seleccionador argentino hizo foco en la importancia de la victoria por la mínima en el cierre de la clasificatoria: "Nosotros aspiramos a ser un equipo que sepa convivir en los diferentes momentos. Contra Argentina tuvimos la pelota y le sacamos la posesión, que nadie lo hace; algún mérito habrá tenido en el primer tiempo. Me parece que se aspira a ese cambio. Además está esa capacidad de competir con la mejor Selección del mundo, que pelea con España o Francia por el trono; y poder competir a ese nivel de escala es un punto de partida", indicó el ex DT de Defensa y Justicia.

"No es algo que todavía podamos decir que está consolidado, pero es un punto de partida para decir que Ecuador se quiere plantar donde están los equipos top. Aspiremos a eso. Respetemos los procesos, trabajemos para que eso llegue, aceptemos los errores, aprendamos de los errores… Pero siempre con una mirada positiva de ir valorando lo que se va consiguiendo, no minimizándolo", indicó el mandamás también con pasado en Racing e Independiente.

Respecto del inminente Mundial, Beccacece dejó en claro que no piensa conformarse con superar la Fase de Grupos en el seleccionado ecuatoriano: "Asumimos el reto y vamos a por una clasificación histórica para realizar nuestro mejor Mundial de la historia. ¿Por qué no? ¿Quién nos dice que no es posible? Vamos por ese sueño. Hagámoslo con valor, convicción, entereza, pero respetando una forma y una idea. Yendo al ritmo de los procesos".

Si bien el camino de Ecuador en Eliminatorias empezó en negativo, ya que le descontaron tres puntos por el affaire Byron Castillo, no tardó en dar vuelta la historia: tras 18 jornadas de competencia, logró finalizar en el segundo puesto con 29 puntos, con el impresionante registro de apenas dos derrotas y recibió solamente cinco goles en total. Así, Ecuador se consolidó como una de las mejores defensas del continente y un gran candidato a dar la sorpresa el año que viene en Norteamérica.