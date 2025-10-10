Irene adoraba las plantas. Las cuidaba con el mismo amor con el que cuidó a sus pacientes a lo largo de sus más de treinta años de servicio como enfermera en Puerto Esperanza, municipio de 19.237 habitantes, en el norte misionero, a unos 50 kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Rosedales, helechos, limoneros, orquídeas, enredaderas, frutillas, lapachos. El jardín de Irene recorre desde la entrada al patio, pasando por otros rincones que circundan esta vivienda del barrio Villanueva. Cada día, al salir de su casa, Irene dejaba la radio encendida en la galería: decía que así las plantas no se sentían solas.

Entre los arbustos y las macetas, hoy deambulan sus tres perros -Chipi, Docky y Chiquitín-, inquietos y acongojados por la repentina ausencia de su dueña. El viernes 26 de septiembre, durante la siesta, Irene Medina (61) salió de su casa para ir a cuidar a un adulto mayor domiciliado a unas pocas cuadras de su casa. El hombre, de apellido Garcete, requiere de cuidados permanentes. Quince días antes, una de las hijas de Garcete había contactado a Irene para ofrecerle el trabajo. Jubilada luego de décadas trabajando en el hospital público, Irene solía aceptar este tipo de ofrecimientos privados, para reforzar su economía.

Ese día Irene no regresó. En la madrugada del sábado 27, su cadáver fue encontrado en un baldío adyacente al domicilio de Garcete, luego de una angustiante búsqueda protagonizada por sus hijos Marianella (21) y Rodrigo (29).

La familia de Irene exige a la Justicia y al intendente Horacio Zarza el esclarecimiento inmediato del femicidio

Aquel viernes al mediodía, Irene agasajó con un asadito a un grupo de amigas que habían ido a visitarla. La sobremesa se extendió más allá de las dos de la tarde, hasta que Irene anunció que debía prepararse para ir a atender a un paciente. Dijo que estaría de regreso, a lo sumo, una hora después. Las comensales permanecieron en casa de Irene. Una de ellas, Laura, es amiga de la hija mayor de Irene, Viviana, quien reside en Buenos Aires. “A las ocho y media me comunico con Laura, que me dice ‘amiga, estoy muy preocupada por tu mamá. Salió a las tres de la tarde diciendo que iba a curar a su paciente. Nosotras nos quedamos charlando y se nos pasó la hora; eran las seis de la tarde. Cerré la casa de tu mamá, dejé la llave y el número de mi cuñada, y me vine porque tenía que viajar y preparar mis valijas. Le mandé un montón de mensajes, la llamé y no contestaba; su teléfono estaba apagado’. Cuando me dijo que estaba apagado, automáticamente hice captura del mensaje y lo compartí en nuestro grupo de hermanos, que habíamos creado con mi mamá”, cuenta Viviana.

Marianella, la menor de los ocho hijos e hijas de Irene, salió del Instituto donde estudia una Tecnicatura Superior en Tecnología a las 9 de la noche. Tras leer los mensajes de preocupación en el grupo, Marianella se apuró en llegar a la casa de su madre. Buscó la llave en casa de la vecina y entró. Las luces estaban apagadas. Marianella constató la ausencia y envió un mensaje al grupo: “Chicos, mami no está acá. Salgo a buscarla”.

Marianella se dirigió a la casa de Garcete, el paciente de su madre. Al llegar, se encontró en la vereda con su hermano Rodrigo. Ninguno de los dos sabía exactamente cuál era la casa. Preguntaron a un vecino, que les indicó con precisión de qué vivienda se trataba. Los hermanos atravesaron un portón abierto y se detuvieron ante la casa completamente a oscuras.

“Escuchamos ladridos de perro y luego el sonido de alguien que los hacía callar. Nos dimos cuenta que a pesar de la oscuridad había alguien adentro. Empezamos a llamar a mamá por su nombre. Gritamos. En eso viene un vecino, y nos dice que adentro estaba un muchacho mirando la tele. El hijo de Garcete, Darío. Y se puso a golpear la puerta varias veces, hasta que este Darío salió”, recuerda Marianella.

Andrés Darío Garcete (45) abrió la puerta. Tenía puesta una polera abrigada a pesar del calor que hacía esa noche. Marianella señala que “el tipo salió de una manera muy rara. Yo me di cuenta enseguida que tenía marca de rasguños en la cara. Mi hermano saluda y le dice ‘hay una enfermera que cuida a tu papá. Esa enfermera es nuestra mamá, la estamos buscando’. Primero el tipo negó que mamá haya estado ahí, pero Rodrigo le dijo que sabía que había estado por el rastro del celular. Ahí el tipo volvió a entrar supuestamente para preguntarle a su padre, y cuando volvió nos dijo que mamá había estado pero que se había ido hacía mucho”.

Después de ese primer encuentro en el cual Darío Garcete negó haber visto a Irene, Marianella decidió ir directamente a la comisaría. Rodrigo, empleado de la empresa Arauco, tenía que entrar a trabajar a las 22. Por eso solo pudo acompañar a su hermana hasta la dependencia policial.

La familia de Irene encabezó las movilizaciones y exige que la Justicia





“Lo único que quiero es que me ayuden a encontrar a mi mamá”, les dijo Marianella a los agentes que la recibieron. De inmediato, un móvil con tres policías y Marianella, se dirigió nuevamente a la casa de Garcete.

“Cuando llegamos, no me permitieron bajar. Me quedé en la camioneta. El tipo abrió la puerta, y los policías pasaron a inspeccionar la casa. Justo en ese momento, recibo un mensaje de una persona conocida que me decía que mamá estaba en el hospital”, evoca Marianella.

Aquel mensaje desactivó la inspección en casa de Garcete. Pero desgraciadamente, la información resultó errónea: Irene no había pisado el hospital ese día. Cuenta Marianella: “Descartado lo del hospital, regresé a la comisaría y esta vez me tomaron la denuncia para poder obtener una orden de allanamiento formal de la casa de Garcete. Salí de la comisaría a la una de la madrugada”.

Finalmente, esa madrugada la policía halló el cuerpo desfigurado de Irene en el baldío lindante a la vivienda. Ni siquiera estaba enterrada. “La tiró ahí como a un perro”, dice Lucas, uno de los hijos de Irene, quien vive en Chubut y viajó de inmediato ante la trágica noticia.

Las hijas e hijos de Irene sienten que tanto las autoridades policiales y judiciales, como así también el intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza, no se comportaron debidamente en los días posteriores al hallazgo del cuerpo. “Sentimos que nos boludearon. En primer lugar a mamá la encontramos nosotros, los familiares que movimos cielo y tierra; y después pasaron dos días hasta que pudimos recibir el cuerpo y en ese lapso, tanto la jefa de la comisaría como el intendente, vinieron a nuestra casa y nos mintieron con respecto a la llegada del cuerpo de mamá”, lamenta Lucas. “Para colmo nos enteramos del resultado de la autopsia por los medios” añade.

“Tampoco entendemos cómo la hija del paciente contrató a mamá sabiendo que su hermano, un violento, adicto y asesino, estaba ahí poniéndola en riesgo”, se pregunta Viviana.

Drogadicción y femicidio

El martes 30 de septiembre, el juez Martín Brites del Juzgado de Instrucción Nº 3 con sede en Puerto Iguazú, imputó por femicidio a Darío Garcete, acusado de matar a golpes a Irene.

Garcete, quien vive junto a su padre, le dijo al juez durante la indagatoria, que es adicto a la “pedra”, una versión sudaca del crack estadounidense, que hace algunos años bajó desde el Brasil para expandirse y hacer estragos en varias localidades del norte misionero.

Carlos Duarte, docente jubilado y ex compañero de militancia de Irene durante sus juventudes en la Unión Cívica Radical, advierte que “el problema de la droga en Puerto Esperanza es algo que se le fue completamente de las manos a los gobiernos y a la policía. Esto se fue agravando muchísimo y hoy vemos personas de todas las edades perdidas en la droga, robando o matando como en este caso”.

Duarte recuerda a Irene como “una mujer alegre, con mucha fuerza, muy querida y valorada por su solidaridad, por su compromiso social; siempre fue una militante de tiempo completo, le importaba la gente y jamás quiso ser candidata a nada; es una pérdida inmensa”.

“Así era mamá”

Cerca de medio millar de personas marcharon en la tarde del miércoles 1 de octubre desde el hospital de Puerto Esperanza hacia la plaza San Martín, exigiendo justicia por Irene Medina, en el marco de lo que fue una de las movilizaciones sociales más convocantes de los últimos años en una ciudad que carga en su historial con la huella dolorosa de un femicidio impune: el de Itatí Piñeiro, asesinada el 11 de julio de 2012.

El reclamo de la familia, respaldado por la comunidad, apunta por un lado a que se investigue el caso con celeridad y que la condena sea la mayor posible, es decir, cadena perpetua. Asimismo, se exige un abordaje verdaderamente comprometido y útil ante la problemática del tráfico y consumo descontrolado de “pedra”. Además, el clamor popular demanda más políticas públicas y acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.

“Nos da mucha fuerza el apoyo de la sociedad; la muerte de mamá no debe quedar impune, sino que tiene que servir para que, de una vez por todas se haga todo lo necesario para que ninguna mujer tenga que pasar por lo mismo nunca más”, subrayó Viviana.

Un día antes de la primera marcha por Irene, se realizó el velorio a cajón cerrado en una sala del pueblo. Las hijas e hijos de Irene prepararon ofrendas florales con las flores y plantas del jardín que su madre cuidaba con tanta dedicación. “Una vez, hablamos con mamá de la muerte, y ella nos pidió dos cosas: que seamos fuertes y que le llevemos flores de su casa”, recordó Josefina.

“Mucha gente vino al velorio a contarnos historias de mamá que no sabíamos. Venían a decir: ‘Conocí a tu mamá, ella nos mató el hambre a nosotros, a nuestra familia’, ‘tu mamá nos ayudó con tal cosa’, ‘tu mamá curó y cuidó a mi abuela’. Fue muy conmovedor, pero no nos extraña; ella nos crió con amor y esfuerzo, sola, y somos ocho. Ese mismo amor tenía con toda la gente”, afirma Estefanía.

En la entrada al terreno sobre la calle Colombia donde está la casa de Irene, hay otra pequeña construcción rodeada de vegetación. Cuenta la hija mayor de Irene: “Esa casita que ves ahí enfrente en este terreno, mamá compartía con la gente que necesitaba techo; casi todo el pueblo vivió ahí. Cuando alguien tenía un problema, casi siempre mujeres, ella siempre decía: ‘ahí adelante tenés la casita, si necesitás quedarte, vení, no hay drama’. Así era mamá”.

Pocos días después del asesinato de Irene, en la ciudad de Oberá ocurrió otro femicidio, que tuvo como víctima a Gloria Soledad Yrepa (42), a quien su ex pareja -violando una orden de restricción- asesinó de un disparo. De este modo, Misiones contabiliza ocho femicidios en lo que va del año, una cifra similar a la registrada durante todo 2024.