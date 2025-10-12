El ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA se instalaron una semana en EE.UU. mientras las arcas verdes del Tesoro se desangraban. Para el Plan Austral, Juan Sourrouille también pasó una estadía prolongada en Washington, pero en los '80 no había internet.

El equipo Anker no podía haber caído en peor momento. El gobierno de EE.UU. estaba “cerrado”, precisamente por la disputa sobre el presupuesto. Desde el partido Demócrata habían advertido que no se malgastaran recursos de los contribuyentes norteamericanos para intentar salvar a la Argentina.

Pero Scott Bessent, a cargo del Tesoro de EE.UU., y por lo visto también del Tesoro de la Argentina, lanzó el jueves una serie de medidas para apoyar al gobierno de Milei, y sobre todo, salvar a los acreedores yanquis de un eventual default argentino: compró pesos y anunció un swap por 20.000 millones de dólares.

Georgieva había adelantado que se usarían los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, de los cuales EE.UU. tiene para hacer manteca y están durmiendo la mona. El famoso “massismo austríaco”, pues ya habíamos usado los DEG de Qatar en 2023.

Los DEG son como monedas de El Estanciero, el juego de mesa, o también de la realidad: el patrón de estancia que le pagaba los peones con las fichas de su pulpería. Es un activo que no se puede usar en el sector privado. Funcionaria como un cinturón gástrico para que Caputo no se los devore.

Por ironías del destino, si usan DEG, a Milei lo va a salvar Keynes, ya que fue él quien durante las discusiones de Bretton Woods a instancias de crear el FMI, propuso la creación de un numerario del organismo, el bancor, para atender a los desequilibrios de balance de pagos entre países, y no depender del oro u otra moneda nacional.

Esa idea la había formulado antes nuestro Silvio Gesell, al proponer la moneda I.V.A, International Valuta Association. Pero tras la segunda guerra mundial se terminó imponiendo la prepotencia de EE.UU. y su dólar. Al romperse el sistema de Bretton Woods, a principios de los setentas, se instrumentó finalmente el DEG, para administrar la volatilidad del nuevo sistema de tipos de cambios libres. Desde entonces los DEG han evolucionado, por ejemplo, el FMI ha dado una importante adjudicación durante la pandemia.

Por otra parte, no es indiferente usar el swap chino o el yaqui, porque la relación comercial con EE.UU. es muy distinta a la que tenemos con China, como ha quedado demostrado en el reciente culebrón desatado con la quita momentánea de retenciones a los productos agropecuarios, dando como resultado la ira de los productores gringos, los de allá y los de acá. Además, los swaps van requieren autorización para ir habilitando sus tramos. No es guita fresca, más bien congelada.

“Y si sale bien”, se trataría del segundo salvataje en seis meses. Cada vez más precarios, y más complejos para reestructurar en el futuro. No es lo mismo para un próximo gobierno de la oposición, negociar con el FMI que con -quizá por entonces, el Premio Nobel de la Guerra-, Donald Trump.