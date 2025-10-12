La semana pasada ocurrió un episodio financiero inaudito. Una maniobra que era difícil de anticipar porque desafía por completo la intuición. El gobierno tenía que empezar a comprar dólares para sumar a las reservas internacionales. Un movimiento que parecía inevitable, sin importar el tipo de cambio ni las bandas cambiarias. Pero en lugar de esto ocurrió lo inimaginable e improbable. El Tesoro de Estados Unidos empezó a comprar pesos.

La situación es una muestra más de que no solo la Argentina sino el mundo se encuentra totalmente patas para arriba. La economía está moldeada por las furias del interés privado y los manuales de finanzas y macro valen poco y nada. El valor de vaticinar qué puede ocurrir hacia adelante es cero.

En la práctica, la Argentina quedó totalmente atada al humor del presidente de Estados Unidos. Una mañana Trump puede levantarse y decidir intervenir en el mercado de cambios para evitar una devaluación. Por la tarde, podría ponerse de mal humor por algún comentario desafortunado en las redes sociales y barrer de un plumazo toda la ayuda para el país.

Por el momento, el Tesoro norteamericano parece decidido a colaborar con el gobierno de Milei para que el dólar no supere el techo de la banda cambiaria. Al menos hasta las elecciones. El equipo económico se había empecinado con esta idea en las últimas semanas y llegó a una situación límite en la que casi no tenía fondos propios para seguir interviniendo.

El Palacio de Hacienda llegó a vender más de 350 millones de dólares por día para sostener el techo de la banda cambiaria. Sin la participación de Estados Unidos el jueves pasado, los dólares disponibles apenas habrían alcanzado para 3 o 4 días más de intervención y luego la incógnita de los inversores era absoluta sobre el destino del tipo de cambio.

Con Trump poniendo una barrera de contención, el mercado tiene pocos incentivos para seguir la corrida cambiaria y las presiones podrían bajar en los próximos días. Sin embargo, una vez que pasen las elecciones de medio término el interrogante sobre el dólar sigue sin saldarse.

¿Estados Unidos va a seguir defendiendo el esquema de bandas cambiarias por siempre? ¿Cuál sería el sentido de hacerlo? La respuesta podría no seguir un criterio racional porque los anuncios del jueves pasado muestran que el mundo no funciona para todos igual ni con lógicas transparentes.

Pero el sentido común hace pensar que Estados Unidos debería dejar de comprar pesos y el gobierno argentino tendría que empezar a comprar dólares, a pedido del propio Tesoro norteamericano y del Fondo Monetario. El ingreso del swap que comprometió Trump no estaría destinado a mantener la apreciación cambiaria sino a generar un seguro de garantía para los fondos de inversión con bonos soberanos en moneda extranjera.

Más allá de todo, el equipo económico va a hacer lo que Estados Unidos le diga, pero esto no significa que el gobierno tenga el camino resuelto. En el libro Los ingenieros del caos hay una frase sintética para pensarlo. “Gran parte de los errores políticas consisten simplemente en seguir creyendo verdadero lo que ha dejado de serlo”.

El verdadero problema del gobierno ya no es necesariamente el dólar ni las reservas sino seguir pensando que la sociedad está dispuesta a seguir soportando el ajuste y el derrumbe de la economía real a cambio de una promesa espuria sobre que bajará la inflación y que dentro de algunas décadas a partir de ahora la Argentina será una potencia.