“La circulación en libro garantiza que los textos se conozcan”, explica Laura Juárez, investigadora, directora del Doctorado en Letras de la UNLP, y codirectora, junto a Sylvia Saítta, de “Biblioteca Roberto Arlt”, la colección que por primera vez reúne la obra completa del escritor que sostuvo que la literatura debe ser “como un cross a la mandíbula”. Compuesta por doce tomos, la serie lanza su primer volúmen “Arlt antes de Arlt en El Mundo”, este lunes 13 de octubre.

Editada por EDUVIM, la editorial universitaria de Villa María, Córdoba —y este primer tomo, compilado por Juárez y la investigadora Pilar Cimadevilla, en conjunto con la editorial platense Erizo—, la colección se organiza en cuatro grandes ejes: obra periodística, teatro, cuentos y novelas.

El primer eje, la obra periodística, comprende siete tomos: 1) “Comienzos”; 2) “Arlt antes de Arlt en El Mundo” (que llega a librerías a partir del lunes); 3) “Aguafuertes porteñas” (volúmenes I y II); 4) “En El Mundo y sus alrededores” (volúmenes I y II); 5) “Aguafuertes porteñas, crónicas y viajes” (volúmenes I y II); 6) “Aguafuertes de viaje. España y África”; y 7) “Crónicas del presente y del mundo” (también en dos volúmenes). La colección se completa con el octavo tomo, “Teatro completo”; el noveno, “Cuentos completos” (que incluye dos volúmenes); y la sección de novelas, que abarca “El juguete rabioso” (tomo 10), “Los siete locos” y “Los lanzallamas” (tomo 11), y “El amor brujo” (tomo 12).

Parece mentira que alguien que vivió únicamente cuarenta y dos años (el escritor nació en 1900 y falleció en 1942) haya tenido una obra tan prolífica. Echado de la primaria a los ocho y echado más tarde de la Escuela de Mecánica de la Armada por “inútil”, Arlt huyó de su casa a los dieciséis e hizo un poco de todo: fue mecánico, obrero portuario, peón en una fábrica de ladrillos e incluso instaló un laboratorio en Lanús para darle rienda suelta a su deseo de ser inventor. Después llegó al periodismo, profesión que le otorgó visibilidad como escritor. Considerado uno de los autores nacionales más importantes del siglo pasado, esta es la primera vez que será editada la totalidad de su obra.

El proyecto nació a partir del trabajo de las investigadoras durante sus tesis doctorales y su formación académica, cuando intuyeron que, en algún momento, sería necesario publicar la obra completa del escritor. “Si bien existieron algunos proyectos previos que intentaron reunir la producción de Arlt, ninguno logró constituir unas obras completas en sentido estricto. Gran parte de sus textos permanecía aislada, desordenada y dispersa en publicaciones periódicas. Faltaba recopilar ese material, revisarlo críticamente y organizarlo en un corpus coherente”, explica Juárez.

El trabajo comenzó antes de la pandemia, aunque su desarrollo se vio interrumpido durante ese período. Aun así, la investigación no se detuvo. Con los años, el equipo continuó avanzando en la recopilación y el estudio del material, y el año pasado decidió darle un impulso definitivo, concentrando todos sus esfuerzos en volver realidad la publicación, que es el resultado de un trabajo colectivo de largo aliento, basado en búsquedas en la Biblioteca Nacional, consultas en archivos y un estudio minucioso de los textos. “Durante mucho tiempo se creyó que Arlt había publicado únicamente Las aguafuertes porteñas, pero existen numerosos artículos y textos periodísticos que no pertenecen a esa serie, y que permanecen poco conocidos para el público general. Nos parecía que Arlt merecía sus obras completas, y queríamos que el libro pudiera tener una circulación amplia, no exclusiva para la crítica académica. Queríamos que el público pudiera acceder a ellas”, señala la investigadora.

Fueron años de mucho esfuerzo. En los primeros tiempos, el trabajo de las investigadoras consistió en fotografiar microfilms y transcribir artículos a mano. Cuando Saítta comenzó a compilar algunos tomos de Aguafuertes, Juárez, que trabajaba en su tesis doctoral, fotografió las páginas de los diarios y transcribió las notas para poder analizarlas. Muchas de esas piezas, incluidas luego en su investigación, eran inéditas o estaban fuera de circulación. De manera similar, Cimadevilla rescató textos periodísticos a partir de microfilms en mal estado, un trabajo que demandó un gran esfuerzo de lectura y transcripción.

Además de las Aguafuertes, el equipo de investigación se encontró con una amplia producción periodística que no forma parte de esa serie y que, aunque en algunos casos fue publicada, es mucho menos conocida. Un ejemplo de ello son las “Notas al margen del cable”, escritas tras el regreso de Arlt de su viaje a España y África en 1935. Estas notas, junto con otros textos aparecidos en periódicos como Bandera Roja, integran un amplio corpus que excede los trabajos más difundidos. Según explica Juárez, el objetivo del proyecto fue ordenar y publicar la totalidad de la obra periodística de Arlt, entendiendo que allí el escritor se definió como autor, alcanzó visibilidad y consolidó su reconocimiento público.

El trabajo de transcripción de estos materiales se realizó con un equipo integrado por investigadoras y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Juárez destaca especialmente la importancia pedagógica de ese proceso, que permitió a los y las estudiantes involucrarse directamente en tareas de archivo, edición y compilación, aprendiendo los procedimientos propios de una investigación filológica y editorial.

Más allá del rol de las directoras y compiladoras —profesoras e investigadoras que llevan años dedicadas al estudio de la obra de Arlt—, el proyecto también se sostiene sobre un compromiso colectivo e institucional. Se desarrolló sin financiamiento específico, con el apoyo de la Facultad de Humanidades de la UNLP y el trabajo de las investigadoras en el marco de sus tareas en CONICET.

El teatro de Arlt, una de las zonas menos exploradas por la crítica, será también compilado por primera vez de manera completa. Lo mismo ocurre con los cuentos: si bien circularon distintas compilaciones, esta edición busca integrar y revisar exhaustivamente toda su producción narrativa breve, incluyendo textos aparecidos en revistas como “El Hogar” y “Mundo Argentino”. “Y también las novelas, que es lo más conocido de la obra de Arlt, van a tener un lugar especial en nuestra colección”, dice entre risas Juárez, como quien sabe qué desea el público.

Arlt tenía pensado escribir más novelas, pero no lo hizo porque a partir de 1932, fascinado, se volcó a escribir teatro. Sorprende, entonces, que su producción dramática sea la menos estudiada. Al ser consultada sobre este punto, la investigadora explica: “Pensando en la crítica sobre Arlt y en la impronta que, cuando comienza a ser rescatado y releído, ejercen sus novelas, estas obnubilan. Creo que opacan un poco su producción dramática. Además, estudiar el teatro implica una dificultad que va más allá de los textos: hay que considerar también las puestas en escena. En ese sentido, me parece que ofrece (lanzo una interpretación, una hipótesis) un desafío mayor. Y, sobre todo, muchas veces la crítica se concentra en una zona específica. Así, la parte más estudiada de la obra de Arlt ha sido, por supuesto, la narrativa. En los últimos años, el periodismo también ha avanzado mucho en su estudio. Por eso, para nosotros, el teatro es un foco importante de investigación, una de las grandes áreas que merece explorarse exhaustivamente”.

Carlos Gazzera, director del sello encargado de editar la colección, compartió desde el primer momento la inquietud de que la obra del escritor del Grupo de Boedo tuviera una edición integral en papel. “Vamos por las obras completas”, propuso, impulsando una iniciativa que implicaba un gran esfuerzo editorial y de investigación. Para las directoras del proyecto, era fundamental que la colección fuera publicada por una editorial universitaria, ya que se trata de un trabajo gestado en el ámbito de la universidad pública, llevado adelante por profesoras e investigadoras de CONICET y de distintas instituciones del país. En ese sentido, la articulación entre universidades fue un aspecto especialmente valorado: Saítta proviene de la UBA, Juárez y Cimadevilla de la UNLP, y EDUVIM pertenece a la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba. “Nos pareció muy lindo que este proyecto uniera esfuerzos de distintas universidades. Ese trabajo colectivo es mucho más productivo que algo centralizado”, señala Juárez.

Además de las ediciones en papel, la colección contará con una versión digital descargable, pensada para facilitar el acceso a distintos tipos de lectoras y lectores. El primer tomo, “Arlt antes de Arlt en El Mundo”, estará disponible para la compra a partir de este lunes en librerías y a través de la web de la editorial. Además, será presentado oficialmente en el congreso CELEHIS de literatura española y latinoamericana de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se celebrará entre el 22 y el 25 de octubre en la ciudad costera.