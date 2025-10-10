Hasta el 31 de octubre, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Mar del Plata se convierte en el escenario de la muestra de Miguel Ángel Gutiérrez, un recorrido por técnicas y temáticas diversas que invitan al espectador a explorar distintas dimensiones de la pintura contemporánea. La exposición, titulada “De las alteraciones, de lo abstracto”, reúne distintas pinturas, entre ellas trípticos y dípticos, y se completa con un homenaje a Le Corbusier, previamente presentado en la Casa Curutchet de La Plata.

La propuesta de Gutiérrez se puede pensar en tres grandes líneas. La primera se sustenta en la alteración plástica de la obra de Pierre Edouard Jeanneret, arquitecto y maestro suizo-francés del Movimiento Moderno del siglo XX. A partir de este referente, el artista despliega deformaciones espaciales, perspectivas inusuales, volumetrías singulares, texturas y colores que distorsionan la percepción habitual del espacio. La reinterpretación recuerda los experimentos plásticos de los primeros años del siglo pasado y evidencia influencias de Picasso, Miró, Gris, Duchamp y Kandinsky, mostrando cómo la alteración de la proporción y la composición puede generar nuevas lecturas estéticas.

La segunda línea se concentra en la investigación del color y la forma. Gutiérrez explora la abstracción y la síntesis cromática, proponiendo un juego entre la dinámica y la quietud, la intensidad y la pausa. En algunos trabajos, los colores vibran y parecen moverse; en otros, se apaciguan, invitando a la contemplación. Esta búsqueda funciona como un laboratorio visual donde la gama cromática abre puertas a múltiples lecturas y sensaciones, desafiando al espectador a dejarse atravesar por la experiencia del color.

La tercera se adentra en un campo simbólico y metafórico. En el tríptico “Hacia la cima” se observan figuras reptilianas desplazándose sobre prismas que flotan sobre un océano magmático. Estos seres ascienden hasta las cimas para devorarse entre sí, una escena que despliega un universo de significados abiertos, donde la interpretación queda en manos del espectador, generando narrativas visuales que trascienden la literalidad.

“De las alteraciones, de lo abstracto” invita a recorrer el espacio con la mirada abierta, a dejarse atravesar por la relación entre forma, color y significado, y a participar activamente de la construcción de sentido que cada obra propone. Hasta el 31 de octubre, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (Hipólito Yrigoyen 1549, Mar del Plata) se transforma en un laboratorio de experiencias visuales, donde la obra de Miguel Ángel Gutiérrez reafirma la capacidad del arte de provocar, interpelar y expandir la imaginación del espectador. La muestra puede visitarse de lunes a viernes desde las 9.15 hs hasta las 16.30 hs.