El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá a partir del 1º de noviembre aranceles del ciento por ciento a China, país al que acusa de haber adoptado una postura comercial "extremadamente hostil" al querer imponer controles a la exportación de tierras raras.

Trump concretó así la amenaza realizada horas antes, cuando dijo que planeaba un "incremento masivo" de aranceles para los productos chinos y dijo que ya no prevé reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, como estaba previsto a finales de octubre en Corea del Sur.

Esas declaraciones habían provocado que las bolsas de valores de Estados Unidos se desplomaran, con caídas superiores al tres por ciento en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, reflejando la preocupación de los inversores por el impacto de los aranceles y los controles de exportación sobre la economía estadounidense.

Según Trump, China anunció que en noviembre impondrá controles masivos de exportación sobre todos sus productos, incluso sobre algunos que no fabrica, "afectando a todos los países". También aseguró que impondrá controles de exportación a software del gigante asiático.

El anuncio de Trump refleja el mayor desencuentro con China tras la guerra comercial agudizada por Trump en abril pasado y que llegó a imponer gravámenes al gigante asiático de hasta el 145 por ciento.

Trump y Xi Jinping habían mantenido una llamada telefónica el 18 de septiembre en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur, en Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cosa que no ocurrirá.