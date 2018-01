Una obra a estrenarse en Córdoaba por un elenco de prestigio quedó en la nada por decisión del empresario, que pretendió que el contacto con la prensa por parte del elenco se limitase sólo al hecho artístico. La pieza bajó de cartel antes de su estreno porque Arturo Bonín habló de política.“Se ataca a la diversidad de voces, hemos perdido calidad en el rol del Estado, dije eso, nada más”, rememoró Bonin, en diálogo con AM750, las palabras que llevaron a la decisión de Pita.

La obra teatral Ver y no ver de Brian Friel está basada en un caso real del famoso científico Oliver Sacks: una mujer ciega recupera la vista después de una cirujía, uno de los 21 casos registrados en la historia. La puesta argentina iba a tener lugar en Córdoba.

Maximiliano Pita es el empresario que contrató a los actores Arturo Bonin, Jorge D´Elía y Graciea Dufau, más el marido de ella, el director Hugo Urquijo, y el escenógrafo Eugenio Zanetti, ganador del Oscar. La obra estaba prevista para estrenarse el 1 de febrero. Pita dio marcha atrás con el proyecto porque Bonin dio dos entrevistas por TV en las que tocó el tema político.

El actor contó en AM 750 que “teniamos un compromiso verbal para estrenar”, pero que a Pita no le gustó que el actor se refiriera en una entrevista a la libertad de expresión. “Hablé sobre el levantamiento del programa de Víctor Hugo Morales en C5N y él lo tomó a mal”. Recordó que habían tenido una buena experiencia previa, incluso hace tres años habían salido de gira al exterior con La mujer justa, obra basada en la novela de Sandor Márai.

Pita se quejó en un correo dirigido a Bonin, que Urquijo hizo público en las redes sociales a través de una carta firmada junto a su esposa, Bonin y Zanetti: "No me interesa lo que usted piense de los políticos, no me interesa lo que usted opina de los distintos gobiernos, no me interesa cuál sea su ideología política, lo que tampoco me interesa, es que nadie me involucre en ninguna cuestión de la cual no deseo por ninguna causa, participar”, adujo el productor.

La carta recuerda que Pita había estipulado en un mail que “ningún integrante de este proyecto hablaría de política, ni bien ni mal”, y que “faltando dos meses para el estreno, el día 21 de Noviembre a las 21:40 llamo a Graciela (Dufau) para informarle que Arturo (Bonin) había salido en dos canales de televisión haciendo declaraciones con tinte político”. Bonin respondió por mail diciendo que “no puedo entender el enojo que te provocó mi comentario referido a la falta de pluralidad de voces que el Estado debe asegurar para la información del ciudadano” y que “en cualquier nota en la que pude haber participado no me referí a ningún partido político sino al Estado que es de todos nosotros, pensemos lo que pensemos y tengamos la pertenencia partidaria que tengamos”.

Bonin, Dufau, Urquijo y Zanetti habían armado la cooperativa "La Mujer Justa" y sumado a D´Elía al elenco, así como a Pita para temas de organización. El empresario se ocupaba de alojamiento, transporte, viáticos y prensa a cambio del 20 por ciento de lo recaudado. La cooperativa aportaba el libro, los actores, la dirección y el vestuario. Ahora, tras quedarse sin estrenar en las sierras, esperan montar el espectáculo en Buenos Aires.

Urquijo reflexionó en la carta posteada en Facebook sobre lo que significa la pieza de Friel y lo que se terminó suscitando: “Es una obra elevada, de alto nivel humanitario, que habla de lo que significa para la criatura humana la visión y la comprensión. Y la libertad de elección de ver o no ver. La LIBERTAD para nosotros debe encabezar todos los anhelos de nuestra vida”.