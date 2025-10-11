Los medios afines a los intereses nacionales y populares insisten una y otra vez sobre el desastre que se está produciendo en la Argentina. En todos los casos se presentan las pruebas suficientes para que se tome conciencia de la devastación que está aconteciendo en el país y de las consecuencias letales que inevitablemente sucederán y que aún no se conocen totalmente.

Estos análisis se suceden una y otra vez y van acompañados por analistas especializados y por solventes expertos que exponen con toda claridad el impacto futuro desastroso para el país. Se añade a esto que el gobierno exhibe todo tipo de torpezas, situaciones ridículas que ofenden, datos insostenibles, fiestas esperpénticas.

En cualquier otro tiempo histórico, todo esto hubiera sido suficiente para estar hablando de un gobierno que tiene los días contados y que se trató de un gran intento fallido. Pero todo esto acontece y se transmite en un mundo que, o bien comparte los mismos legados históricos o en ciudadanos que comienzan a percibir el desastre.

Existe otro mundo paralelo que se desconectó de los legados históricos y de las verdades que transmitían y que se consume de un modo casi imperceptible a través de una ideología construida desde hace años. Esta consiste básicamente en este punto: se le puede soltar parcialmente la mano al gobierno pero siempre manteniendo un plan fuerte, direccionado y apoyado internacionalmente. Obviamente se trata de que pueda haber variaciones en el gobierno, a condición de que no se modifique el plan estratégico de la ultraderecha que consiste en: 1) que en ningún caso debe poder retornar el kirchnerismo. 2) que la alineación al eje Estados Unidos-ultraderechas-Netanyahu se mantenga incólume; y 3) que la soberanía argentina sea aniquilada íntegramente.

Estos tres puntos están financiados internacionalmente y se cubren bajo el manto ideológico que las derechas ultraderechizadas han logrado internalizar en un gran sector de la población: no volver a la "corrupción peronista".

Una mistificación-distorsión ideológica trabajada durante décadas por las derechas argentinas de un modo permanente.

Lo cierto es que estos mundos paralelos se pueden transformar solo a través de la verdad. En un mundo donde la verdad está prácticamente fuera de juego. Es lo que podremos comprobar en los próximos tiempos: si la verdad todavía tiene una oportunidad para abrirse paso.