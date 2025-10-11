El plantel de Boca cumplió este sábado su primer entrenamiento desde la muerte de Miguel Ángel Russo, por lo que los jugadores y el cuerpo técnico llevaron adelante un emotivo homenaje al entrenador, quien falleció el miércoles a los 69 años tras una larga pelea contra un cáncer.

Los futbolistas y los colaboradores de Russo armaron una ronda en el círculo central de la cancha principal del predio de Ezeiza y llevaron a cabo un minuto de silencio en homenaje al fallecido conductor. La impactante imagen fue publicada por el club en sus redes sociales con un mensaje muy emotivo: “Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros. 𝗧𝗼𝗱𝗼 𝘀𝗲 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗺𝗼𝗿”.

Tras el velorio que se llevó a cabo hasta el mediodía del viernes en la Bombonera, los restos de Russo fueron trasladados a un cementerio de Pilar, donde fueron cremados. el deseo del entrenador era que sus cenizas fueran esparcidas en el estadio de Rosario Central.