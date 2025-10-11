River recibirá este domingo a Sarmiento de Junín, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita mantenerse cerca de los líderes en el Grupo A.

El Millonario llega a este encuentro luego de caer en la fecha 11 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, donde sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos, y sobresale la de Copa Libertadores, donde sucumbió frente a Palmeiras. Su única víctima fue Racing, al que derrotó 1-0 para meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Este flojo momento en el Torneo Clausura provocó que River cayera a la cuarta posición, por lo que necesita volver a ganar y, además, mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

De cara a este encuentro, el director técnico Marcelo Gallardo no podrá contar con muchos jugadores que fueron convocados a sus respectivas seleccionados.

Sarmiento, por su parte, está teniendo una discreta actuación en este Torneo Clausura, donde marcha 10º en el Grupo B con 12 puntos. El equipo de Junín tiene un encuentro menos que el resto, ya que se suspendió su cruce frente a Rosario Central por condiciones climáticas y todavía no se completó.

En caso de conseguir una histórica victoria en Núñez, el Verde podría terminar la fecha en zona de clasificación a los play-offs.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.15 (TV: TNT Sports) en el estadio Más Monumental.

Va por el primer triunfo

Independiente recibirá este domingo a Lanús, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla y así cortar con la sequía de 13 partidos sin sumar de a tres.

El Rojo, que había sido uno de los mejores equipos en el primer semestre de 2025, está teniendo un cierre de año verdaderamente para el olvido, ya que aún no ganó en este Torneo Clausura y acumula solo 6 puntos (debe un partido ante Platense). Como si esto fuera poco, quedó eliminado en los octavos de final tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Argentina.

Esta delicada situación derivó en la renuncia de Julio Vaccari, reemplazado por Gustavo Quinteros, quien empató los dos partidos que le tocó dirigir (0-0 ante Racing y 1-1 contra Godoy Cruz, ambos de visitante).

Independiente también se complicó seriamente la clasificación a las Copas internacionales del año que viene, ya que cayó a las decimoséptima posición en la tabla anual.

Lanús, por su parte, atraviesa un momento inmejorable, ya que está tercero en el Grupo B con 20 puntos y además se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana luego del triunfo 2-1 en el global ante Fluminense.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino ganaron cuatro de sus últimos seis partidos y, luego de un flojo primer semestre de año, se acomodaron en la tabla anual y ya están metidos de lleno en la pelea por disputar algún torneo internacional en 2026.

El encuentro está programado a las 21.15 (TV: ESPN Premium) y se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El picante clásico mendocino

Por una nueva edición del clásico de Mendoza, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentarán este domingo desde las 16.45 (TV: ESPN Premium), en el Estadio Juan Bautista Gargantini.

Los dos equipos cuyanos están fuera de los play-offs a varios puntos de distancia, y por si fuera poco el Tomba también está comprometido con el descenso.

Un Globo en Mar del Plata

Aldosivi y Huracán jugarán este domingo desde las 14.30 (TV: TNT Sports) en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El Tiburón viene de conseguir su primera victoria del semestre contra Unión y se ilusiona con mantener la categoría; en tanto el Globo venció a Banfield y puso fin a una racha de cinco partidos sin sumar.

Cita en Alta Córdoba

Instituto de Córdoba recibirá a Atlético Tucumán este domingo a partir de las 16.45 (TV: TNT Sports) por la fecha 12 del Torneo Clausura.

La Gloria está invicto hace cinco partidos, pero necesita sumar de a tres para meterse en zona de play-offs; mientras el Decano quiere volver a ganar de visitante, algo que no consigue hace meses, para seguir dentro de los primeros ocho.



