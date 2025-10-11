La compulsión de Camuzzi Gas a reducir el denominado "costo laboral", en una etapa de elevada rentabilidad, pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio, según denunció el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas).

Los trabajadores de Camuzzi Gas de toda la provincia de Buenos Aires se manifestaron la semana pasada frente a la sede la de la empresa en Puerto Madero y frente al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el día en que se realizó la audiencia pública para tratar la renovación de la concesión, solicitada por la propia empresa.

El conflicto de Camuzzi con sus trabajadores, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Patagonia viene de largo pero se profundizó en los últimos meses. El sindicato viene solicitando mayores aumentos salariales y actualización de sumas no reunerativas, como viáticos, refrigerio, antigüedad y guardias pasivas.

La empresa, que ofrecía respuestas parciales e insatisfactorias a esos reclamos, en lo que parecía una estrategia desgaste, pasó a un modo más agresivo e intransigente con la llegada del nuevo CEO, Hernán Pardo, en abril pasado.

Finalmente, la semana pasada los trabajadores denunciaron una "ruptura unilateral" de la paritaria por parte de la empresa, que "maneja los salarios a su antojo como una variable de ajuste".

Los propios ejecutivos del área de Recursos Humanos reconocieron al sindicato que la negativa no se debía a falta de recursos, algo que hubiera sido fácil de desmentir con los balances en la mano, sino a un objetivo de disciplinamiento.

Esa confesión, sumada al desastre del corte de servicio en Mar del Plata en el día más frío del invierno, fue el disparador de un plan de lucha incremental, que tuvo el jueves su punto más crítico a la fecha, con la doble manifestación y la participación de Pablo Van Den Heuvel, secretario general del Stigas de Bahía Blanca y secretario gremial de la Federación, en la audiencia pública.

En su alocución, frente a funcionarios del sector, expertos y demás participantes, Van Den Heuvel expuso la falta de inversión de la empresa, a la vez que cuestionó la falta de visión estratégica del sector, volcado a la exportación primaria de gas a granel, en vez de agregar valor en origen.

Los puntos salientes

"El sector del gas en argentina cuenta con trabajadores altamente especializados y calificados, por un proceso de formación y capacitación que se da de generación en generación desde los tiempos de la empresa pública Gas del Estado, que se observa en su capacidad de respuesta ante cada crisis o emergencia", sostuvo el dirigente.

"La empresa creció en infraestructura y en usuarios pero no en dotación de personal. Por el contrario, se va disminuyendo y ese es un riego potencial para la seguridad del suministro", destacó.

"Los nuevos cuadros tarifarios tienen incorporado el costo laboral pero esto no se traslada al salario, por eso hoy hay protestas. A este cuadro se le suma la tercerización y la precarización, porque esos trabajadores tienen encuadres sindicales que no son correctos y por ello tienen menor remuneración".

"La infraestructura está en situación crítica por falta de obras, tanto de transporte como de distribución. El ejemplo más reciente ocurrió en Mar del Plata", sostuvo y citó como ejemplos la obra de potencia del gasoducto Perito Moreno, pendiente hace varios años, y la planta compresora de la localidad de Las Armas, abandonada desde 2016.

"Vaca Muerta nos permite ser un gran exportador, pero no podemos hacerlo solamente a granel, tenemos que darle valor agregado a ese gas natural. Esto es ampliando las plantas existentes, fraccionando y extrayendo subproductos como butano y metano", concluyó.

¿Volver a los noventa?

La privatización de Gas del Estado fue firmada en 1995 por un período de treinta años, que se cumple por estos días. El vencimiento es sumamente inoportuno para Camuzzi, que obtuvo ganancias récord en el último ejercicio y aspira a prolongar este mismo statu quo.

La "primavera" que vive el sector y la empresa en particular no es casual sino que se explica por el fenómeno que se describe como el de las "puertas giratorias". La actual secretaria de Energía de la nación es María Tettamanti, que antes fue Directora General de Camuzzi.

La audiencia pública es uno de los pasos formales previstos, como requisito para la renovación de la concesión. En este contexto, la presencia de los trabajadores organizados es un factor de presión y una amenaza a los planes de la empresa.

"Nunca ganaron tanto", le dijo a Buenos Aires/12 el secretario general del sindicato bahiense y secretario gremial de la federación nacional, Pablo Van Den Heuvel. "Y sin embargo, se niegan a actualizar los adicionales y las sumas no remunerativas".