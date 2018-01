Desde Santa Fe.

El gerente del Vial Santa Fe Luis Peresutti defendió ayer el tarifazo en la autopista Rosario‑Santa Fe: el peaje en los dos troncales aumentó el 75 por ciento (de 20 a 35 pesos) y en los accesos es más escandaloso: el 100 por ciento (de 5 a 10 pesos). Y hasta justificó el golpe al bolsillo porque las tarifas estuvieron congeladas desde setiembre de 2015 y en dos años "los costos de mantenimiento aumentaron mucho más del 75 por ciento", sorprendió. Lo llamativo es que el fideicomiso del Banco Municipal de Rosario recién comenzó a operar el corredor hace cuatro meses, en agosto de 2017. Así que cuando le preguntaron por qué el gobierno de la provincia frenó el aumento dos años cuando operaba el consorcio Arssa y lo autorizó ahora, el 30 de diciembre, a cuatro meses de que se hiciera cargo Vial Santa Fe, Peresutti volvió a sorprender. "No puedo contestar esa pregunta. Nosotros nos hicimos cargo en agosto de 2017", dijo.

Santa Fe arrancó 2018 rodeada de aumentos de peajes. En la autopista a Rosario aumentó el 75 por ciento en los troncales (de 20 a 35 pesos, lo que significa que el trayecto cuesta ahora 70 pesos y la ida y vuelta 140). Y el más escandaloso, el incremento del 100 por ciento en los accesos (de 5 a 10 pesos), que demandará a quienes viven en Santo Tomé o en Sauce Viejo, pero trabajan en Santa Fe, un costo de 100 a 120 pesos por semana. "El gobierno nacional no construye el puente Santa Fe‑Santo Tomé y el gobierno de la provincia aumentó el 100 por ciento el peaje para recorrer 10 kilómetros por la autopista para trasladarnos a Santa Fe. Después no entienden por qué los santafesinos no se sienten representados", protestó por las redes sociales el diputado de la UCR Fabián Palo Oliver. "Santa Fe hace lo suyo", ironizó.

Pero al tarifazo en la autopista, hay que sumar el de la ruta 70 a Esperanza y Rafaela, que aumentó el peaje un 17 por ciento y el del Túnel Subfluvial a Paraná, un porcentaje similar, que en julio costaba 35 pesos y ahora 40. Lo que demanda 80 pesos, ida y vuelta desde la ciudad de Santa Fe a la capital de Entre Ríos.

Peresutti dijo que Vial Santa Fe solicitó la actualización del peaje en noviembre, a dos meses de gestionar la autopista, pero el gobierno de Miguel Lifschitz lo autorizó el último día hábil del año, el 30 de diciembre. Por eso, los usuarios se enteraron del aumento en las cabinas de pagos, por carteles confeccionados de apuro. "El aumento recién se autorizó a partir del 1º de enero. Por eso se hizo bastante desprolijo. Tuvimos que hacerlo así", se justificó.

--¿Va a ser el único aumento del año? -le preguntó un colega de la emisora Aire de Santa Fe.

-‑Vamos a tratar de acomodar nuestra economía a este aumento. No está previsto otro -respondió Peresutti.

-‑¿Y cómo llegan al aumento del 75 por ciento y del 100 por ciento en los accesos? No va en paralelo a la inflación.

-‑Porque desde setiembre de 2015 (cuando operaba Arssa) hasta noviembre de 2017, los costos de la autopista aumentaron mucho más que el 75 por ciento. El costo laboral aumentó el 111 por ciento y el corte de pasto el 130 por ciento. Más, (los aumentos del) servicio de grúas, el costo de la energía eléctrica, el traslado de personal. Después, hay gastos de pinturas, de cartelería. Lo bueno el que el usuario paga el peaje y sabe que lo que paga vuelva a la autopista -se jactó.

"No es lo que piensan los usuarios. La autopista está en muy mal estado", le planteó otra periodista que le recordó baches históricos. Entonces, para zafar, Peresutti recordó que las obras de repavimentación están a cargo de la provincia. "La autopista estaba muy deteriorada y se está levantando. Está muy por debajo del estándar". Y volvió a insistir con el latiguillo que "todo lo que se recauda" por tarifa volverá al "mantenimiento de la autopista, el cien por ciento".