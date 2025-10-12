Solana Sierra se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca, tras superar con autoridad en la final 6-3, 6-1 a la serbia Lola Radivojevic en un partido interrumpido por la lluvia.

La satisfacción de Sierra fue mayor ya que recibió el trofeo en manos de Gabriela Sabatini, una de las máximas referentes de la historia del tenis nacional que acompañó la parte final del torneo español.

La mejor del país logró el cuarto título del 2025 y el segundo de la categoría WTA 125, después del que ganó en abril de este año en Antalya, Turquía. La tenista, de 21 años, también ganó los W75 de Bellinzona y Vero Beach y en total lleva 16 títulos ITF desde 2022.

Después de un mes alejada del circuito, Sierra volvió a jugar en el polvo de ladrillo de Mallorca, se presentó como la primera favorita del cuadro y ganó el título perdiendo un solo set de los cinco partidos que disputó.

En una final interrumpida por la lluvia, la 86 del ranking WTA, que ahora pasará a estar 71, se impuso con claridad ante Radivojevic. El partido se frenó en el primer set cuando la marplatense estaba 4-2 arriba y en la reanudación lo cerró en 6-3, y el segundo lo obtuvo en 33 minutos con un contundente 6-1.

Sierra sumó un nuevo capítulo a su 2025 soñado en el que tuvo como grandes logros haberse convertido en la número 1 de la Argentina, y los octavos de final de Wimbledon donde hizo historia al convertirse en la primera "lucky loser" en la era abierta en llegar a esa instancia del Grand Slam británico.