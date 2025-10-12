"¡12 de octubre, nada que celebrar!; ¡Paremos el colonialismo!", al grito de estas consignas un grupo de activistas de la organización Futuro Vegetal arrojaron un tarro de pintura contra el cuadro ‘Primer homenaje a Cristóbal Colón’, ubicado en el Museo Naval de Madrid. La iniciativa tuvo como objetivo protestar contra la celebración el 12 de octubre - Día de la Hispanidad - “de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria”.





La acción, que tuvo lugar en torno a las 14 horas de este domingo, fue protagonizada por dos mujeres, quienes cubrieron la obra de José Garnelo y Alda, situada en la entrada de la institución, con “pintura biodegradable” de color rojo.

Al advertir el hecho, ambas mujeres fueron retenidas por personal de seguridad del museo hasta la llegada, pocos minutos después, de varios agentes de la Policía Nacional que procedieron a interrogarlas y, posteriormente, a detenerlas por un delito contra el Patrimonio.

Según describió Futuro vegetal en sus redes sociales, con esta acción el grupo buscaba unirse a las “reivindicaciones” de los pueblos originarios por “el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades”.

Horas más tarde de lo ocurrido, la Armada española anunció que ya ha sido restaurado el cuadro.