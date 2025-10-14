Se dice que vivimos en la era posmoderna.



En estos últimos años se han experimentado grandes cambios que han ido modificando paulatinamente la tradición, la ética, la moral, la política, lo social, etc. Hasta llegar a nuestros días, en los cuales vivimos una atmósfera de mentiras, codicia por el poder y el dinero.

Desencanto, descreimiento en las instituciones; la sociedad se volvió hacia al consumismo y lo mediático, y esto nos ha dejado aletargados y desunidos.

Habría que tener una relación nueva con la tradición y tener una actitud crítica para reconocer valores que se han ido perdiendo.

La ética y la moral deben volver a ser pilares en los que se forme la sociedad, la democracia debe ser protegida y debemos tratar de llevarla a su realización total, entendiendo que no tiene una significación asegurada, fijada de una vez para siempre, y debe cambiar al compás de las necesidades.

Los pensadores contemporáneos nos han dicho: "llegó el fin de la historia", "murieron las utopías", "el pensamiento es débil", "avanza la insignificancia", "estamos en la era del vacio", "ha cambiado el estatuto del saber". Todo esto está bien porque ha desestructurado el pensamiento clásico-moderno, pero nos ha llevado a un nihilismo negativo, en el que todo da lo mismo, no hay que esforzarse demasiado, hay que vivir felices sin deberes ni obligaciones e indiferentes en esta sociedad "light".

El producto de esta realidad ha traído aparejado un resentimiento y una violencia cotidianos muy fuertes y no bien canalizados.

Bien, yo creo que es la oportunidad justa para hacer lo que dijo Nietzsche hace más de un siglo atrás, e "instaurar nuevos valores". Ese creo que es al camino que debemos tomar, individual y colectivamente, para salir del "letargo", tomar una actitud creadora y formar una sociedad que merezca ser vivida.

Meditaciones urbanas

Mi relación con el arte nace desde la observación.

Desde siempre he sentido la necesidad de mirar con atención el mundo que me rodea, como si cada imagen, cada gesto de la vida cotidiana, encerrara una verdad escondida. Observé cómo los cambios fueron moldeando la forma de vida en la sociedad argentina, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, ese corazón urbano que late con intensidad y contradicción.

A lo largo del tiempo, intenté plasmar esos cambios en distintas muestras. "Breve historia de un pasado no muy lejano" fue una de las primeras, donde retraté el regreso de Perón al país hasta la doble elección de Menem en democracia. Luego vinieron "Manifestaciones", y más tarde "Cartoneros", capturando con mi mirada fragmentos de una realidad a veces dura, pero siempre digna de ser contada.

En 2020, apenas diez días antes del confinamiento global, presenté "Incertidumbre Urbana", una muestra que, sin saberlo, anticipaba el clima de desconcierto que vendría. Dos años más tarde, con las huellas del encierro aún frescas, expuse "Incertidumbre Urbana II", atravesada por el dolor colectivo que esa experiencia nos dejó.

Después llegó "Entre el dolor y la gloria", un intento de registrar no solo el sufrimiento, sino también el júbilo. Ese instante suspendido en el tiempo en que un mundial de fútbol logró unirnos, aunque fuera por unas horas, en una nación sin grietas.

Hoy, vuelvo a observar.

Veo cómo la tecnología ha traído transformaciones tan rápidas como profundas. En salud, en comunicación, en transporte: el progreso es innegable. La eficiencia y la productividad han alcanzado niveles impensados. Sin embargo, en medio de tanta conexión, también percibo un vacío, una suerte de soledad compartida. En esta era de hipercomunicación, la incomunicación parece paradójicamente más presente que nunca.

Quizás porque estamos atravesados por una avalancha de información que no da respiro, que se impone sin preguntar, y que muchas veces no permite el ejercicio de un pensamiento propio.

Con estas reflexiones, presento hoy esta muestra, concebida como una metáfora de nuestra realidad, inspirada en el pensamiento de Friedrich Nietzsche: "No hay hechos, solo interpretaciones."

Estos trabajos son, en definitiva, una humilde interpretación personal del mundo que me toca vivir. Una mirada, una pincelada, un color, ...una manera de intentar comprender lo incomprensible.

* Pintor. Textos de su libro "Corvino", 286 págs. (edición del autor) y de la presentación de su muestra “Meditaciones urbanas”, en la galería Rubbers, de Av. Alvear 1640; que se puede ver de lunes a viernes, de 12 a 18, con entrada libre y gratuita, hasta el 31 de octubre.

Itinerario del artista



Daniel Corvino (1950) estudió pintura en los talleres de Santiago Mirabella, Luis Mastro, Marino Santamaría y Luis Felipe Noé; y grabado, en el taller de Alicia Díaz Rinaldi y Leonardo Gotleyb.

Estudió nuevas tecnologías con Norberto Griffa, creador de dicha carrera en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Desde 1984 participa en salones nacionales y provinciales en los que obtuvo, entre otros: Segundo Premio Salón Manuel Belgrano (1991), Premio Fondo de las Artes Salón Santa Fe (1993); Primer Premio Salón Villa Constitución Santa Fe (1995), Primer Premio Salón Quinquela Martín - La Boca (2009), Primer Premio Salón Manuel Belgrano (2010), Mención Dibujo Salón Nacional (2017); Mención Pintura Salón Nacional (2018).

Sus obras se exponen en colecciones privadas y museos locales e internacionales: Museo de la Pampa, Museo Rosa Galisteo de Rodriguez, Santa Fe; Museo Sivori; Museo Damaso Arce, Olavarría; Municipalidad Villa Constitución, Santa Fe; Perez Art Museum, Miami, y colecciones privadas de Argentina, Brasil, EE.UU.,

México, Francia e Israel.

Realizó exposiciones individuales en el Palais de Glace, el Centro Cultural Recoleta, el Museo Sívori; el Museo de Bellas Artes de Neuquén, el Museo Dámaso Arce, de Olavarría y el Museo Quinquela Martín de La Boca, entre otros.

En 2018 presentó su Libro de artista en el Museo Nacional de Bellas Artes.