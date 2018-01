Luciano Vietto, que integra el plantel del Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone, está en los planes del Valencia y por ello no concretó su inminente pase al Sporting Lisboa de Portugal, que ya tenía prácticamente cerrado el pase del goleador de 24 años. Así, el ex Racing sigue trabajando bajo las órdenes del Cholo en Majadahonda, aunque no viajó a Egipto para disputar con el conjunto colchonero el amistoso del último sábado.