La decisión llegó de manera sorpresiva a finales de julio del año pasado: Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei, había ordenado al Banco Central la transferencia de sus reservas de oro a “diferentes cuentas”. Sin embargo, un año más tarde, poco y nada se sabe sobre el destino de estos fondos.

Esto llevó a la Auditoría General de la Nación (AGN) a tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación sobre el destino del oro que el Gobierno de Milei mandó al exterior, supuestamente, para sacarle un rédito económico, aunque en este frente las respuestas tampoco llegaron como se esperaba.

Entrevistada por la 750 Carla Pitiot, auditora técnica de la AGN, confirmó que el Gobierno se niega a informar dónde está el oro y qué pasó con las reservas del país enviadas, de la noche a la mañana, al exterior.

“Están jugando a las escondidas. El Banco Central está desobedeciendo una facultad que tiene la AGN como órgano máximo de control ante un pedido de colaboración. No solo desobedece la ley, sino que bloquea el trabajo de control”, denunció.

Y añadió: “Esto genera una inseguridad patrimonial, porque hablamos del oro que forma parte de las reservas del Banco Central. Sabemos que hubo dos envíos a mercados de capitales de Londres, cerca de 37 toneladas, y no se sabe su ubicación, si está rindiendo, si tuvo un costo o si contrataron un seguro para su traslado”.

“Y todo esto es de los ciudadanos argentinos, porque el Central está con reservas bajas y atravesamos una crisis enorme. Y solo sabemos que no sabemos nada”, cerró la idea parafraseando a filósofo griego Sócrates.

Este escenario llevó a Pitiot a asegurar, sin muchas vueltas, que este es el peor Gobierno con el que le tocó vivir en términos de honestidad: “Yo trabajo en la Auditoría desde el 93, y este es el gobierno más opaco, más oscuro”.

“Ha tratado de evadir todos los controles y, pese a eso, su relato siempre fue que no hay auditorías. Todo para sacar subsidios a los discapacitados y la comida en los comedores. Entonces, hay una gran hipocresía”, se lamentó.

Tras lo que finalizó: “Pero hay un tema técnico que tiene que ver con el incumplimiento de la ley, que es colaborar con la AGN en dos auditorías que están en curso: una tiene que ver con el oro y la otra con los préstamos REPRO que se firmaron con bancos internacionales por 2 mil millones de dólares”.