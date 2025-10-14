El universo de acción real de Disney se prepara para recibir un nuevo título con el regreso de Enredados, y la noticia de que Scarlett Johansson podría unirse al elenco ha generado gran expectativa. Aunque el proyecto había sido pausado, los recientes éxitos en taquilla han llevado a la empresa a reactivar su desarrollo, por lo que se posiciona como un futuro éxito comercial.

Una protagonista de proyectos exitosos

El interés de Disney por contar con Scarlett Johansson para el papel emblemático de Mother Gothel no es casual. La actriz ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para atraer audiencias a los cines, con una recaudación global que supera los 17.700 millones de dólares. Además, su trayectoria la convierte en la opción ideal para darle una nueva perspectiva a una de las villanas más complejas del universo Disney. Michael Gracey, reconocido por El gran showman, estará a cargo de la dirección de este remake que pretende trasladar el encanto de la animación al mundo real.

Un resurgimiento tras un periodo de incertidumbre

El éxito de la adaptación de Lilo & Stitch fue fundamental para restaurar la confianza de Disney en las adaptaciones de acción real de sus clásicos. A pesar de que Blancanieves no cumplió con las expectativas y generó debates, los resultados de Lilo & Stitch ofrecieron un respiro y renovaron el entusiasmo por la producción de Enredados. Esta adaptación continuará bajo la escritura de Jennifer Kaytin Robinson, lo que garantiza que la narrativa conserve la esencia que caracterizó al original.

Una estrategia renovada para el futuro

De cara al futuro, Disney planea continuar con este enfoque de reinicios modernos. Además del próximo estreno de Moana en julio de 2026, con Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson como protagonistas, la compañía señala que la historia de crecimiento personal y superación de límites, presente en Enredados, será un elemento central. Se espera que Johansson pueda aportar una dimensión adicional a uno de los personajes más complejos, en un proyecto que representa el espíritu innovador de Disney.

