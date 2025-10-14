Una familia tipo, formada por madre, padre y dos hijos, necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT) se incrementaron un 1,4 por ciento con respecto a agosto de 2025.

La CBT aumentó un 22 por ciento en comparación con el mismo mes del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 14,9 por ciento.

A su vez, la CBA registró un incremento interanual del 23,1 por ciento y un alza del 17,5 por ciento desde enero hasta septiembre.

De acuerdo con la medición del INDEC, un hogar compuesto por tres personas necesitó $420.140 para cubrir la CBA y $936.911 para cubrir la CBT.

Mientras, una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $555.063 para la CBA y $1.237.789 para la CBT.